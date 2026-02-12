Міністерка оборони Ісландії прокоментувала відсутність глави Пентагону на зустрічі в Брюсселі

Глава Пентагону не поїхав до Брюсселя на міністерську зустріч НАТО, але це "не є поганим сигналом", зазначила міністерка оборони Ісландії.

Очільниця міністерства оборони Ісландії Торгердюр Катрін Гюннарсдоттір прокоментувала, що рішення глави Пентагону не брати участь у зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі "не є поганим сигналом" для Альянсу, хоча вона шкодує про його відсутність.

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО проходить зустріч міністрів оборони, Рада Україна – НАТО та засідання формату "Рамштайн".

США на цих подіях представляє заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.

Напівжартома Гюннарсдоттір зазначила:

"Що ж, шкода для нього – він пропускає гарну тусовку".

Водночас у серйознішому тоні вона додала, що звичайно, завжди краще, якщо міністри беруть участь у зустрічах тут.

"Але я би не характеризувала це як поганий сигнал", – зауважила Гюннарсдоттір.

Міністерка підкреслила, що Альянсу вдалося подолати внутрішню кризу, пов'язану із заявами США щодо Гренландії, і зараз організація ''сильніша, ніж на початку року''.

Вона також наголосила на важливості продовження підтримки України:

"Ми не можемо допустити, щоб це відволікло нас від східного флангу. Україна воює за свободу та суверенітет Європи, тож ми маємо підтримувати її і робити все для досягнення тривалого і справедливого миру".