Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Перезапуск ЗАЕС під контролем рф може обернутися катастрофою – Reuters

11 лютого 2026, 21:55
Перезапуск ЗАЕС під контролем рф може обернутися катастрофою – Reuters
Щоб запобігти катастрофі необхідні українське обладнання та запчастини.

Найбільша в Європі атомна електростанція — Запорізька — яку російські війська захопили на початку вторгнення в Україну, може бути безпечно перезапущена лише за умови повернення під український контроль. росія не має необхідного обладнання та запасних частин для експлуатації ЗАЕС і ризикує спровокувати ядерну аварію, якщо спробує це зробити, заявив голова "Енергоатому" Павло Ковтонюк.

Про це повідомляє Reuters.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у зупиненому стані з моменту захоплення території російськими силами. москва торік оголосила про плани перезапустити щонайменше один реактор, а призначений росією директор станції заявив, що вона може почати виробляти електроенергію до 2027 року.

"росія не зможе запустити станцію. Основне обладнання та системи контролю, захисту й моніторингу — все українське", — заявив Ковтонюк.

За його словами, це український проект, а запасні частини виробляються на українських підприємствах. Без запчастин і без проєкту станція просто не може експлуатуватися.

Хоча станція здебільшого датується радянською епохою, вона вже не повністю сумісна з технологіями, які сьогодні використовуються в росії, — підкреслив глава "Енергоатому".

Щоб перезапустити станцію, "Росатом" мав би:

  • Замінити американське паливо, яке використовується в реакторах.
  • Повністю змінити систему керування енергоблоком, яка розроблена для роботи саме з цим конкретним типом ядерного палива.
  • Вирішити проблему охолодження реакторів через недостатні запаси води.

"Росатом" заявляв, що готовий повернути американське паливо Сполученим Штатам.

Ковтонюк провів паралель з найгіршою мирною ядерною катастрофою — Чорнобильською аварією, яка сталася 40 років тому в Україні, — щоб описати ризики від будь-якої російської спроби перезапустити станцію без доступу до українського обладнання та експертизи.

"Ніхто на Чорнобильській АЕС навмисно не хотів, щоб сталася катастрофа. Але це сталося, тому що обладнання не змогло працювати в умовах, у яких опинилося. Ситуація тут точно така сама", — сказав він.

Він також додав, що наявних запасів води недостатньо для охолодження навіть одного реактора після знищення Каховської ГЕС у 2023 році, яке спорожнило Каховське водосховище.

Доля станції, яка здатна покривати третину попиту України на електроенергію під час роботи на повну потужність, стала одним із ключових каменів спотикання на мирних переговорах між Україною та росією.

війнаЕнергоатомЗАЕСросія окупанти

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється