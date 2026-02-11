Перезапуск ЗАЕС під контролем рф може обернутися катастрофою – Reuters

Щоб запобігти катастрофі необхідні українське обладнання та запчастини.

Найбільша в Європі атомна електростанція — Запорізька — яку російські війська захопили на початку вторгнення в Україну, може бути безпечно перезапущена лише за умови повернення під український контроль. росія не має необхідного обладнання та запасних частин для експлуатації ЗАЕС і ризикує спровокувати ядерну аварію, якщо спробує це зробити, заявив голова "Енергоатому" Павло Ковтонюк.

Про це повідомляє Reuters.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у зупиненому стані з моменту захоплення території російськими силами. москва торік оголосила про плани перезапустити щонайменше один реактор, а призначений росією директор станції заявив, що вона може почати виробляти електроенергію до 2027 року.

"росія не зможе запустити станцію. Основне обладнання та системи контролю, захисту й моніторингу — все українське", — заявив Ковтонюк.

За його словами, це український проект, а запасні частини виробляються на українських підприємствах. Без запчастин і без проєкту станція просто не може експлуатуватися.

Хоча станція здебільшого датується радянською епохою, вона вже не повністю сумісна з технологіями, які сьогодні використовуються в росії, — підкреслив глава "Енергоатому".

Щоб перезапустити станцію, "Росатом" мав би:

Замінити американське паливо, яке використовується в реакторах.

Повністю змінити систему керування енергоблоком, яка розроблена для роботи саме з цим конкретним типом ядерного палива.

Вирішити проблему охолодження реакторів через недостатні запаси води.

"Росатом" заявляв, що готовий повернути американське паливо Сполученим Штатам.

Ковтонюк провів паралель з найгіршою мирною ядерною катастрофою — Чорнобильською аварією, яка сталася 40 років тому в Україні, — щоб описати ризики від будь-якої російської спроби перезапустити станцію без доступу до українського обладнання та експертизи.

"Ніхто на Чорнобильській АЕС навмисно не хотів, щоб сталася катастрофа. Але це сталося, тому що обладнання не змогло працювати в умовах, у яких опинилося. Ситуація тут точно така сама", — сказав він.

Він також додав, що наявних запасів води недостатньо для охолодження навіть одного реактора після знищення Каховської ГЕС у 2023 році, яке спорожнило Каховське водосховище.

Доля станції, яка здатна покривати третину попиту України на електроенергію під час роботи на повну потужність, стала одним із ключових каменів спотикання на мирних переговорах між Україною та росією.