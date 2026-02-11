Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Raiffeisen Bank розраховував на швидку перемогу росії на початку вторгнення – Bloomberg

11 лютого 2026, 21:24
Raiffeisen Bank розраховував на швидку перемогу росії на початку вторгнення – Bloomberg
Керівники банку чекали, що банківський бізнес незабаром повернеться до "нормального" режиму роботи в складі рф.

Австрійський Raiffeisen Bank на початку російського вторгнення в Україну розраховував на швидке завершення війни перемогою росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Керівники банку чекали, що банківський бізнес незабаром повернеться до "нормального" режиму роботи в складі рф. Однак затягування війни змусило керівництво банку переглянути плани та почати турбуватися про можливу негативну реакцію громадськості та співробітників.

Гендиректор Raiffeisen Bank International Йоганн Штробль та його команда приділили значну увагу згортанню російського бізнесу. За даними Bloomberg, у 2024 році Штробль особисто відвідував москву для цього. Але угода потребувала погодження Австрії, росії, США, ЄС та путіна.

Завершувати можливу угоду доведеться вже іншому керівнику — Штробль покине посаду 1 липня 2026 року. Сам він зазначав, що російська "дочка" Raiffeisen не є повноцінним банком: майже не видає кредитів, не проводить великих міжнародних транзакцій, дрібні перекази не приносять суттєвого прибутку, а за вкладами не нараховуються відсотки.

Активами банку цікавився угорський підприємець Іштван Тіборц, зять прем’єр-міністра Віктора Орбана, а також низка російських і західних бізнесменів. Кандидатуру Тіборца схвалили у Банку росії та бізнес-середовищі, близькому до російського керівництва.

У грудні 2025 року Raiffeisen підтвердив, що продовжує шукати покупця для російських активів, а позиція групи щодо виходу з російського ринку залишається незмінною. За інформацією Reuters, США попередили банк, що можуть обмежити його доступ до фінансової системи, якщо він продовжить працювати з росією.

Raiffeisen Bankвійнаросія окупанти

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється