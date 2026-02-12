КНДР готує наступницю: донька Кім Чен Ина на шляху до влади

ЇЇ участь у державних питаннях підтверджує плани на майбутнє керівництво.

Південнокорейська розвідка поділилася оцінками щодо майбутнього наступника Кім Чен Ина з депутатами парламенту.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на дані NIS.

Як зазначили у NIS, Джу Ае вже проявила присутність на важливих державних заходах, зокрема на річниці заснування Корейської народної армії та під час візиту до Кимсусанського палацу Сонця.

Також були помічені ознаки того, що вона висловлює власну думку щодо деяких аспектів державної політики.

"Раніше ми вважали, що Джу Ае лише готують до ролі наступниці, тепер вона перебуває на стадії призначення", – зауважив депутат Лі Сон-квен, посилаючись на інформацію NIS.

Розвідка також стежитиме за тим, чи братиме Джу Ае участь у ключовому партійному з'їзді наприкінці лютого.

Нагадаємо, у січні 2024 року NIS вже оцінювала, що Кім Джу Ае, якій, за припущеннями, зараз 13 років, є "найбільш ймовірною наступницею" Кім Чен Ина.