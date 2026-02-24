13-річна дівчинка контролюватиме ядерну зброю КНДР – Newsweek

Зазначається, що, судячи з усього, вона є фаворитом на посаду верховного лідера після Кім Чен Ина.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив своїй доньці-підлітку керівну посаду в Ракетному управлінні своєї країни, яке контролює ядерні сили Пхеньяна. Дочці Кіма Кім Джу Е, як вважається, 13 років. Вона все частіше супроводжує верховного лідера під час публічних виступів, зокрема на місцях випробувальних ракет.

Зазначається, що, судячи з усього, вона є фаворитом на посаду верховного лідера після Кім Чен Ина, що ознаменувало б історичний відхід від династичної традиції, яка надавала перевагу спадкоємцям чоловічої статі.

"Цей крок мав на меті підготувати її до командування Корейською народною армією, і, як повідомляється, її вже інструктують генерали, а в деяких випадках навіть віддають накази, а не Чан Чан Ха, який офіційно обіймає посаду директора Ракетного управління з кінця 2023 року", - мовиться у матеріалі.