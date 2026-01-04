Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР

Глава Північної Кореї анонсував переозброєння військових частин новими видами зброї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам збільшити виробництво тактичної керованої зброї у 2,5 рази.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім Чен Ин відвідав неназваний великий завод із виробництва боєприпасів і оглянув його технологічно оновлені виробничі площі. Він наголосив на необхідності більш інноваційного планування та раціональних систем для створення гнучкої виробничої системи, вказавши на недоліки в модернізації процесу складання та доручивши чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств з виробництва боєприпасів цього року.

"Наша військова промисловість повинна ретельно організовувати виробництво та технічну модернізацію, щоб відповідати нинішній ситуації та забезпечити одночасно поточне виробництво боєприпасів і модернізацію ліній виробництва", – сказав лідер КНДР.