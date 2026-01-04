Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР

04 січня 2026, 14:11
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
Фото: apnews.com
Глава Північної Кореї анонсував переозброєння військових частин новими видами зброї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам збільшити виробництво тактичної керованої зброї у 2,5 рази.

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім Чен Ин відвідав неназваний великий завод із виробництва боєприпасів і оглянув його технологічно оновлені виробничі площі. Він наголосив на необхідності більш інноваційного планування та раціональних систем для створення гнучкої виробничої системи, вказавши на недоліки в модернізації процесу складання та доручивши чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств з виробництва боєприпасів цього року.
 
"Наша військова промисловість повинна ретельно організовувати виробництво та технічну модернізацію, щоб відповідати нинішній ситуації та забезпечити одночасно поточне виробництво боєприпасів і модернізацію ліній виробництва", – сказав лідер КНДР.
 
За його словами, виготовлена в Північній Кореї тактична керована зброя має високу вогневу потужність і повинна повністю замінити системи залпового вогню, які зараз перебувають на озброєнні армії. Початок переозброєння військових частин новими видами зброї має розпочатись уже в першій половині цього року.
 
Лідер КНДР також наголосив на необхідності розширення поточних виробничих потужностей приблизно у 2,5 рази, щоб задовольнити потреби підрозділів у військовій техніці, визначені Міноборони та Генштабом. До керованої зброї зараховують ракети, керовані бомби та керовані артснаряди, в яких застосовуються різні способи наведення на цілі, які дозволяють уражати їх одним пострілом.

 

війна в Україніросія окупантиКНДР

