Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
04 січня 2026, 14:11
Фото: apnews.com
Глава Північної Кореї анонсував переозброєння військових частин новими видами зброї.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам збільшити виробництво тактичної керованої зброї у 2,5 рази.
Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.
Кім Чен Ин відвідав неназваний великий завод із виробництва боєприпасів і оглянув його технологічно оновлені виробничі площі. Він наголосив на необхідності більш інноваційного планування та раціональних систем для створення гнучкої виробничої системи, вказавши на недоліки в модернізації процесу складання та доручивши чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств з виробництва боєприпасів цього року.
"Наша військова промисловість повинна ретельно організовувати виробництво та технічну модернізацію, щоб відповідати нинішній ситуації та забезпечити одночасно поточне виробництво боєприпасів і модернізацію ліній виробництва", – сказав лідер КНДР.
За його словами, виготовлена в Північній Кореї тактична керована зброя має високу вогневу потужність і повинна повністю замінити системи залпового вогню, які зараз перебувають на озброєнні армії. Початок переозброєння військових частин новими видами зброї має розпочатись уже в першій половині цього року.
Лідер КНДР також наголосив на необхідності розширення поточних виробничих потужностей приблизно у 2,5 рази, щоб задовольнити потреби підрозділів у військовій техніці, визначені Міноборони та Генштабом. До керованої зброї зараховують ракети, керовані бомби та керовані артснаряди, в яких застосовуються різні способи наведення на цілі, які дозволяють уражати їх одним пострілом.