У Латвії засудили далекобійника за контрабанду патронів у росію

Обвинувачений повністю визнав свою провину.

Далекобійника, який намагався незаконно вивезти з Латвії до росії 10 тисяч патронів, засудили до трьох років ув’язнення.

Про це повідомляє портал Delfi.

Інцидент стався у вересні минулого року на прикордонному пункті Терехово (Латвія). Громадянин росії та Естонії, який працював у литовській логістичній компанії, сховав боєприпаси під спальним місцем у ящику для інструментів, загорнувши їх у чорний пакет, сподіваючись перевезти їх непомітно через кордон.

Прокурор Каспарс Кікутс зазначив, що порушення заборони на передачу або експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до росії передбачає кримінальну відповідальність. Руслан Мотузал заявляв, що віз патрони для стрілецького спорту, оскільки в росії такі боєприпаси важко дістати. Проте прокурор підкреслив, що обсяг патронів був надто великим, щоб призначався лише для спорту.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Він перебував під вартою з вересня та підключався до суду по відеозв’язку з Центральної в’язниці.

Суд призначив йому три роки позбавлення волі з врахуванням часу, проведеного під вартою. Вирок ще не набрав законної сили, після ознайомлення сторони зможуть його оскаржити.