США можуть направити ще один авіаносець на Близький Схід – WSJ

12 лютого 2026, 13:29
Фото: wikipedia.org
Ймовірне розгортання в регіоні може відбутись на тлі напружених переговорів з Іраном і ризику військової ескалації.

Пентагон доручив другій авіаносній ударній групі готуватися до розгортання на Близькому Сході на тлі підготовки США до можливого військового сценарію щодо Ірану. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на трьох американських посадовців.

За словами джерел, наказ про розгортання може бути відданий упродовж кількох годин. Водночас співрозмовники видання наголосили, що президент США Дональд Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення, і плани можуть змінитися.

Раніше Трамп заявив, що розглядає можливість направлення другого авіаносця до регіону у разі провалу переговорів з Іраном. У середу він обговорив ситуацію з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі.

Якщо рішення буде ухвалене, авіаносець приєднається до USS Abraham Lincoln, який уже перебуває на Близькому Сході. За даними джерел, ідеться про USS George H.W. Bush, що завершує навчання біля узбережжя Вірджинії; їх можуть прискорити для підготовки до виходу в море протягом двох тижнів.

У разі розгортання це стане першим випадком за майже рік, коли в регіоні одночасно перебуватимуть два американські авіаносці. Востаннє подібна ситуація спостерігалася у березні 2025 року, коли USS Harry S. Truman і USS Carl Vinson діяли на Близькому Сході в операціях проти єменських хуситів.

 

