Британія передасть Україні 1000 ракет Martlet для посилення ППО

12 лютого 2026, 13:48
Це допоможе зміцнити протиповітряну оборону на тлі посилення російських атак.

Міністерство оборони Великої Британії 12 лютого повідомило про новий пакет військової допомоги Україні, де Лондон передасть ще 1000 легких багатоцільових ракет Martlet (Lightweight Multirole Missile).

Про це йдеться у дописі Міноборони в X (Twitter)

Ракети виробляються у Белфасті та можуть застосовуватися з різних платформ, зокрема переносних зенітних ракетних комплексів.

У британському оборонному відомстві наголосили, що це озброєння буде важливим для захисту українських міст та критичної інфраструктури від посилених ракетних і дронових атак з боку росії.

Martlet призначені для ураження повітряних цілей, включно з безпілотниками, а також можуть застосовуватися проти інших загроз на малих дистанціях.

Крім того, зранку ми писали, що Лондон виділяє Україні ще пів мільярда на ППО.

 

