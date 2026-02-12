Лондон виділяє Україні ще пів мільярда на ППО

Міністр оборони Джон Гілі підтвердив новий внесок у протиповітряну оборону України.

Велика Британія надасть Україні додатково 0,5 млрд фунтів стерлінгів на термінову підтримку протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі перед початком міністерського засідання НАТО у Брюсселі.

"Сьогодні вдень я підтверджу, що Велика Британія надає додаткові пів мільярда фунтів на термінову протиповітряну оборону Україні", – заявив Гілі.

Міністр підкреслив, що підтримка України та участь Британії у спільних проєктах НАТО "свідчить про те, що країна є силою добра у світі, будуючи нову угоду про європейську безпеку".

"Я пишаюся Збройними силами Великої Британії, пишаюся нашим лідерством та відданістю союзникам. Ми підтримаємо вас, захистимо вас і будемо боротися з вами у цю нову еру загроз", – додав Гілі.

Раніше 12 лютого стало відомо, що Велика Британія виділить перші $205 млн для закупівлі американської зброї в рамках програми PURL для України.

Під час міністерської зустрічі НАТО очікується, що інші країни Альянсу також оголосять нові пакети допомоги.

Крім того, зранку ми писали, що незабаром Швеція оголосить новий пакет допомоги Україні.