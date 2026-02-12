Швеція оголосить новий пакет допомоги Україні

Незабаром Стокгольм представить третій фінансовий внесок у програму PURL для закупівлі американської зброї та ППО для України.

На зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим Швеція оголосить деталі нового фінансового внеску за програмою PURL.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон перед початком міністерського засідання у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За словами Йонсона, на полях міністерського засідання відбудеться також засідання Ради Україна – НАТО та Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Міністр зазначив, що Швеція планує надати третій пакет фінансової допомоги для програми PURL, не розкривши поки що його розмір.

Програма PURL використовується європейськими країнами для фінансування закупівлі американської зброї, яка потім швидко передається Україні.

"Ця програма особливо важлива для придбання ракет-перехоплювачів для ППО, які ми самі в Європі не виготовляємо", – підкреслив Йонсон.

Раніше кілька інших країн уже оголосили свої внески до PURL: зокрема, Велика Британія виділить $205 млн.

Також цього тижня ми писали, що Швеція виділяє майже $9 млн на підтримку українського охорони здоров'я та соцсфери.