Швеція виділяє майже $9 млн на підтримку українського охорони здоров'я та соцсфери

Новий пакет допомоги передбачає фінансування медичних партнерств із Швецією.

Уряд Швеції оголосив про додаткову допомогу Україні на 2026–2027 роки, виділивши новий пакет підтримки у сферах охорони здоров'я та соціальної політики на 80,5 млн шведських крон (приблизно $8,9 млн).

Про це повідомили на пресконференції уряду Швеції за участі посолки України Світлани Заліщук.

Основними напрямами підтримки стануть розвиток соціальних служб і захист прав дітей, зокрема сімейно-орієнтовані форми опіки, співпраця у сфері догляду за людьми похилого віку, міжнародні партнерства між українськими та шведськими лікарнями, протидія антимікробній резистентності та посилення інфекційного контролю, а також гармонізація стандартів лікарських засобів і медичних виробів відповідно до вимог ЄС.

Новий пакет фінансування підкреслює стратегічну підтримку Швецією реформ і розвитку соціальної інфраструктури в Україні.

Раніше ми писали, що Фінляндія та Швеція надають Україні нову військову та енергетичну допомогу.