Швеція виділяє майже $9 млн на підтримку українського охорони здоров'я та соцсфери

10 лютого 2026, 11:55
Фото: РБК
Новий пакет допомоги передбачає фінансування медичних партнерств із Швецією.

Уряд Швеції оголосив про додаткову допомогу Україні на 2026–2027 роки, виділивши новий пакет підтримки у сферах охорони здоров'я та соціальної політики на 80,5 млн шведських крон (приблизно $8,9 млн). 

Про це повідомили на пресконференції уряду Швеції за участі посолки України Світлани Заліщук. 

Основними напрямами підтримки стануть розвиток соціальних служб і захист прав дітей, зокрема сімейно-орієнтовані форми опіки, співпраця у сфері догляду за людьми похилого віку, міжнародні партнерства між українськими та шведськими лікарнями, протидія антимікробній резистентності та посилення інфекційного контролю, а також гармонізація стандартів лікарських засобів і медичних виробів відповідно до вимог ЄС.

Новий пакет фінансування підкреслює стратегічну підтримку Швецією реформ і розвитку соціальної інфраструктури в Україні.

Раніше ми писали, що Фінляндія та Швеція надають Україні нову військову та енергетичну допомогу.

 
Швеціяпідтримка України

