Каллас у Києві заявила про незмінну підтримку України з боку ЄС

31 березня 2026, 10:54
Каллас Естонія
Глава дипломатії ЄС під час візиту до Києва запевнила, що Європа продовжить всебічну підтримку України.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час візиту до Києва заявила про незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу.

Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).

"Кожен візит є наочним нагадуванням про мужність та стійкість України. Європа стоїть на вашому боці. Ми й надалі надаватимемо військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку", - наголосила вона.

Каллас прибула до української столиці вранці 31 березня разом із делегацією європейських посадовців.

За словами очільниці європейської дипломатії, ЄС також працюватиме над тим, щоб забезпечити повну відповідальність за злочини росії.

Візит відбувається на тлі активізації міжнародних зусиль щодо створення спеціального трибуналу за злочин агресії рф. 

Зокрема, раніше до відповідної угоди приєдналася Швеція, а ще низка країн заявила про готовність підтримати цю ініціативу.

Сьогодні, 31 березня, Європейські міністри на чолі з Каллас прибули до Києва.

 

Кая Калласпідтримка України

