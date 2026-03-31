Європейські міністри на чолі з Каллас прибули до Києва

У столиці їх зустріли представники української влади та посол Євросоюзу.

У вівторок, 31 березня, до Києва з офіційним візитом прибула представницька делегація Європейського Союзу на чолі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У столиці делегацію зустріли сам Сибіга та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. За його словами, візит є важливим сигналом підтримки України з боку європейських партнерів.

"Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі - Кає Каллас та колеги-міністри держав-членів ЄС", - зазначив глава МЗС.

Разом із Каллас до України прибули міністри закордонних справ низки європейських держав, зокрема Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Італії та Естонії.

Візит відбувається у символічний і трагічний день — річницю масових убивств мирних жителів у Бучі, які стали одним із найгучніших свідчень воєнних злочинів Росії.

"Сьогодні ми вшановуємо сумну річницю різанини в Бучі. Жахливі кадри закатованих цивільних тоді сколихнули весь світ. Потужна присутність європейських партнерів у цей день свідчить: справедливість за ці та інші злочини неминуча", - наголосив Сибіга.

На тлі цього візиту знову активізувалися міжнародні дискусії щодо можливих сценаріїв завершення війни, зокрема питання територій та гарантій безпеки для України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати пропонують гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ із неокупованих частин Донбасу.