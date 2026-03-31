Європейські міністри на чолі з Каллас прибули до Києва

31 березня 2026, 09:16
фото МЗС
У столиці їх зустріли представники української влади та посол Євросоюзу.

У вівторок, 31 березня, до Києва з офіційним візитом прибула представницька делегація Європейського Союзу на чолі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У столиці делегацію зустріли сам Сибіга та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. За його словами, візит є важливим сигналом підтримки України з боку європейських партнерів.

"Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі - Кає Каллас та колеги-міністри держав-членів ЄС", - зазначив глава МЗС.

Разом із Каллас до України прибули міністри закордонних справ низки європейських держав, зокрема Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Італії та Естонії.

Візит відбувається у символічний і трагічний день — річницю масових убивств мирних жителів у Бучі, які стали одним із найгучніших свідчень воєнних злочинів Росії.

"Сьогодні ми вшановуємо сумну річницю різанини в Бучі. Жахливі кадри закатованих цивільних тоді сколихнули весь світ. Потужна присутність європейських партнерів у цей день свідчить: справедливість за ці та інші злочини неминуча", - наголосив Сибіга.

На тлі цього візиту знову активізувалися міжнародні дискусії щодо можливих сценаріїв завершення війни, зокрема питання територій та гарантій безпеки для України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати пропонують гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ із неокупованих частин Донбасу.

 
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
