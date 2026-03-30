Латвія надає Україні €6,8 млн допомоги

Кошти підуть на енергетику, укриття та розвиток дронів.

Уряд Латвії ухвалив новий пакет допомоги Україні на суму 6,8 мільйона євро.

Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Байба Браже у соцмережі X (Twitter).

За її словами, кошти спрямують на зміцнення енергосистеми, розвиток укриттів, відновлення інфраструктури, а також посилення соціальної та цивільної стійкості України.

Окрему увагу передбачено для розвитку можливостей у сфері дронів.