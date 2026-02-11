Україна в ЄС у 2027. П’ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico

Європейське видання Politico стверджує, що Європейський Союз розробляє безпрецедентний план надання Україні часткового членства вже у 2027 році, навіть до завершення всіх необхідних реформ. Концепція "зворотного розширення" передбачає, що Київ отримає місце за столом ЄС на початку процесу виконання критеріїв членства, а не наприкінці, як це було раніше. Головною перешкодою залишається вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, проте Брюссель розглядає кілька стратегій для подолання цієї проблеми, зокрема можливий вплив Дональда Трампа або застосування статті 7 договору ЄС.

Плани прийняти Київ до складу ЄС до завершення всіх реформ та скасування вето Угорщини свідчать про відчуття терміновості в Брюсселі, пише європейська редакція Politico. Як стверджує видання, посилаючись на 10 посадовців та дипломатів, ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року, оскільки Брюссель намагається зміцнити позиції країни в Європі та віддалити її від Москви.

Через чотири роки після повномасштабного вторгнення росії, коли Київ наполягає на включенні вступу до ЄС у 2027 році до мирної угоди з Кремлем, ця ідея на початковому етапі означатиме кардинальну зміну в підході блоку до прийняття нових країн. Згідно з планом, Україна отримає місце за столом ЄС до того, як проведе реформи, необхідні для отримання всіх привілеїв повноправного членства.

Європейські посадовці та український уряд заявляють, що заявка Києва на членство є нагальною. росія, ймовірно, спробує "зупинити наш рух до ЄС", заявив президент України Володимир Зеленський журналістам у Києві в п'ятницю, відповідаючи на запитання про важливість офіційного затвердження дати вступу в 2027 році. "Ось чому ми говоримо: назвіть дату. Чому конкретну дату? Тому що ця дата буде підписана Україною, Європою, США та росією", – заявив він.

Як зауважує Politico, ідея ЄС перегукується з концепцією багатошвидкісного Союзу Еммануеля Макрона, яку він неодноразово висловлював з моменту свого обрання президентом Франції в 2017 році. За словами одного з посадовців ЄС та двох європейських дипломатів, остання версія цієї концепції отримала неофіційну назву "зворотне розширення", оскільки вона фактично передбачає вступ країн до блоку на початку процесу виконання критеріїв членства, а не наприкінці.

Представники ЄС вважають цю ідею привабливою, зазначає Politico, оскільки вона дасть Києву перепочинок для завершення реформ демократичних інститутів, судової та політичної систем, одночасно зменшивши ймовірність того, що Україна відмовиться від надії на вступ до блоку і повернеться спиною до Заходу. Однак на шляху до цього стоять перешкоди, зокрема прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти членства України.

На основі розмов з п'ятьма дипломатами, які представляють різні країни, трьома посадовцями ЄС і двома українськими посадовцями, Politico визначило п'ять кроків необхідних для вступу України.

Крок 1: Підготувати Україну

ЄС "випереджає" заявку України на членство. Це передбачає надання Києву неформальних рекомендацій щодо переговорів за "кластерами" – юридичними кроками на шляху до членства.

Блок уже надав Україні детальну інформацію щодо трьох із шести кластерів переговорів. На неформальній зустрічі міністрів європейських справ на Кіпрі в березні ЄС хоче надати українській делегації детальну інформацію щодо інших кластерів, щоб можна було розпочати роботу і над ними.

"Незважаючи на найскладніші обставини, в умовах триваючої російської агресії, Україна прискорює свої реформаторські зусилля", – пояснила Politico Марілена Рауна, заступниця міністра Європи Кіпру, який головує в Раді ЄС. За її словами, зустріч 3 березня буде спрямована на підтвердження цієї підтримки.

Але "не буде жодних послаблень" у реформах, заявив представник ЄС. Цю думку підтримали два високопоставлені дипломати з країн, які є сильними прихильниками України, а також усі представники ЄС, з якими спілкувався Politico.

"Членство в ЄС приносить користь лише в тому випадку, якщо ви пройдете трансформацію через процес розширення – це і є справжня суперсила членства в ЄС", – заявив один із представників ЄС. "Європейська комісія має поєднати дві речі: необхідність діяти швидко, але також провести реформи в Україні", – додав він.

Зі свого боку, Київ заявляє, що готовий виконати необхідну роботу. "Ми будемо технічно готові до 2027 року, – заявив Зеленський у п’ятницю й додав. – Ви говорите про закінчення війни і одночасні гарантії безпеки. А ЄС для нас – це гарантії безпеки".

Крок 2: Створити спрощене членство в ЄС

У п'ятницю на зустрічі в Брюсселі уряди країн ЄС поставили президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн питання про зусилля, спрямовані на вихід із глухого кута в питанні вступу нових країн до блоку, як повідомили дипломати, які брали участь в обговоренні або були проінформовані про його зміст.

За їхніми словами, вона виклала різні варіанти та моделі, які розглядає ЄС. Серед них була ідея "зворотного розширення»".

"Це буде свого роду перегляд процесу – ви приєднуєтеся, а потім поступово отримуєте права та обов'язки", – пояснив посадовець ЄС, ознайомлений із змістом дискусії. "Тобто буде переосмислення того, як ми здійснюємо приєднання, з огляду на дуже відмінну ситуацію, яка склалася зараз, порівняно з тією, що була, коли Комісія встановлювала критерії приєднання", – пояснив він.

Ідея полягає не в тому, щоб знизити планку, а в тому, щоб створити політично потужний сигнал країнам, чий вступ затримується через війну або опір столиць, таких як Будапешт – не лише Україні, а й Молдові, Албанії та іншим.

"Важливо надіслати політичний сигнал, – пояснив дипломат ЄС. – Агресивна війна триває вже чотири роки. Українці потребують підтримки. ЄС повинен надати цю підтримку, як політичну, так і психологічну".

Хоча Зеленський раніше заявляв, що Україна не погодиться на статус другорядного члена ЄС, вона може бути відкрита до формату, який закріпить шлях країни до ЄС, перш ніж вона стане повноправним членом блоку, сказав посадовець, знайомий з позицією Києва.

Молдовський посадовець заявив Politico, що країна "хоче приєднатися до Європейського Союзу, який ефективно функціонує за межами 27 держав-членів, і ми вітаємо дискусії про внутрішні реформи, необхідні для цього". Водночас "повне членство – з рівними правами та повною участю в процесі прийняття рішень ЄС – має залишатися чіткою і остаточною метою".

Минулого місяця прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив Politico, що нестандартний підхід до членства в ЄС є "хорошою ідеєю" і що його країна навіть погодиться тимчасово не мати власного комісара.

Ця ідея має своїх противників у ЄС. "Принципово не можна обговорювати дві категорії держав-членів, – заявив представник ЄС. – Це було б несправедливо не лише щодо України, але й щодо європейського проєкту. Сигнал має полягати в прискоренні реформ".

Зокрема, Німеччина виступає проти ідеї створення кількох рівнів членства в ЄС і побоюється, що країнам, які приєднаються до блоку, не будучи до цього готовими, будуть обіцяти речі, які Брюссель не зможе виконати, за словами високопоставленого дипломата. Однак є надія, що якщо інші впливові країни ЄС, такі як Париж, Рим і Варшава, підтримають цю ініціативу, Берлін можна буде переконати.

Крок 3: Дочекатися відходу Орбана

Politico підкреслює, що викликом для перспектив членства України є необхідність заручитися підтримкою всіх 27 країн-членів, оскільки будь-яке рішення про розширення блоку вимагає одностайності. Орбан, найближчий союзник путіна в ЄС, рішуче проти цього.

Але Комісія та столиці країн ЄС очікують виборів в Угорщині у квітні та також працюють над способами обійти вето Орбана. Як зауважує видання, Орбан стикається з жорсткою конкуренцією і відстає в опитуваннях. Він використав тему членства України в ЄС у своїй передвиборчій кампанії, заявивши на вихідних, що "Україна є нашим ворогом" через її прагнення заборонити імпорт російських енергоносіїв і що вона "ніколи" не повинна вступати до ЄС.

Жоден із посадовців, з якими спілкувалося Politico, не висловив упевненості, що Орбан змінить свою думку до виборів. Антипатія угорського прем'єр-міністра до Києва "глибока", зазначив один із високопоставлених дипломатів ЄС. "Це особиста справа між Орбаном і Зеленським. Це більше, ніж стратегічна чи тактична гра", – додав він.

Видання нагадує, що Орбан і Зеленський неодноразово критикували один одного. Зеленський публічно звинуватив Орбана в "дуже небезпечних діях", блокуючи шлях України до ЄС, а також окремо назвав Будапешт "маленькою Москвою". Орбан назвав Україну "однією з найкорумпованіших країн світу" і звинуватив Зеленського в погрозах суверенітету Угорщини.

Кілька посадовців ЄС висловили сподівання, що якщо Орбан програє вибори, його суперник консервативний лідер опозиційної партії "Тіса" Петер Мадяр змінить свою позицію щодо України, враховуючи, що минулого року він пообіцяв винести це питання на референдум.

Але якщо Орбан буде переобраний, то перейдемо до четвертого кроку.

Крок 4: Використати карту Трампа

Хоча Орбан, здається, твердо проти вступу України до ЄС, є одна людина, яка, на думку європейських лідерів, може змінити його думку: Дональд Трамп.

Президент США, який є близьким союзником Орбана і підтримав його перед виборами в Угорщині, не приховує свого бажання бути тим, хто підштовхне Україну і росію до укладення мирної угоди. Оскільки у проєкті 20-пунктової пропозиції щодо припинення війни передбачено вступ України до ЄС до 2027 року, є надія, що Трамп може зателефонувати до Будапешта, щоб домогтися укладення угоди.

Зеленський натякнув на цю надію в п'ятницю.

Згідно з мирною пропозицією, США "беруть на себе зобов'язання бути гарантом того, що ніхто не буде блокувати" елементи угоди, сказав він. "Ми обговорюємо, чи будуть Сполучені Штати Америки співпрацювати з деякими європейськими організаціями на політичному рівні, щоб вони не блокували угоду", – зазначив він.

Адміністрація Трампа раніше тиснула на Орбана під час переговорів щодо пакета санкцій ЄС проти Москви, повідомив дипломат ЄС.

Крок 5: Якщо все інше не допоможе, позбавити Угорщину права голосу

Якщо мистецтво укладання угод Трампа не спрацює, зазначає Politico, у ЄС є ще одна карта, яку можна розіграти: повернути до порядку денного статтю 7 договору ЄС проти Угорщини, за словами двох дипломатів ЄС.

Стаття 7, яка застосовується, коли країна вважається такою, що ризикує порушити основні цінності блоку, є найсерйознішою політичною санкцією, яку може накласти ЄС, оскільки вона призупиняє права члена, зокрема щодо прийняття нових країн до складу ЄС.

ЄС поки що не має наміру йти на такий крок, вважаючи, що це зіграє на руку Орбану напередодні квітневих виборів. Але столиці оцінюють підтримку використання цього інструменту, якщо Орбан буде переобраний і продовжить перешкоджати прийняттю рішень ЄС. Такий крок є "абсолютно можливим", розповів третій дипломат.

Джерело: Politico