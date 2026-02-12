Нідерланди нададуть Україні симулятори F-16 для навчання пілотів

У Міноборони повідомили про передачу авіасимуляторів для тренування українських пілотів.

Нідерланди нададуть Україні авіасимулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів.

Про це оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми надішлемо симулятори F-16, оскільки продовжуємо допомагати Україні з їхніми операціями на цих літаках", – заявив Брекельманс.

Він підкреслив, що додаткові деталі не розголошуються, щоб не надавати цінну інформацію росії.

"Важливо, що ми надали Україні F-16 кілька років тому, але для їх ефективного використання потрібні постійні зусилля. Оскільки літаки застосовуються інтенсивно, зокрема для протиповітряної оборони, дуже корисно, щоб пілоти могли максимально тренуватися на симуляторах, а не лише у реальному літаку", – зазначив міністр.

За його словами, передача симуляторів є важливим внеском у підготовку українських льотчиків, який підвищить ефективність застосування F-16 у бойових операціях.

Зазначимо, що навесні минулого року Нідерланди завершили передачу 24 винищувачів F-16 Україні.