На початку тижня Нідерланди завершать передачу 24 винищувачів F-16 Україні

Також Нідерланди навчають українських пілотів.

В понеділок, 26 травня, Нідерланди завершать процес передання Україні винищувачів F-16, яких пообіцяли надати 24 одиниці.

Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у програмі WNL op Zondag.

Міністр сказав, що останній F-16 він Нідерландів буде офіційно доставлений в Україну в понеділок.

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні", – оголосив Брекельманс

За словами міністра, крім поставки літаків, Нідерланди навчають пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, "щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО".

Брекельманс також зазначив, що путін продовжує вести свою загарбницьку війну.

"Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я", – заявив міністр.