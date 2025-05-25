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На початку тижня Нідерланди завершать передачу 24 винищувачів F-16 Україні

25 травня 2025, 16:53
На початку тижня Нідерланди завершать передачу 24 винищувачів F-16 Україні
Defensie.nl
Також Нідерланди навчають українських пілотів.

В понеділок, 26 травня, Нідерланди завершать процес передання Україні винищувачів F-16, яких пообіцяли надати 24 одиниці.

Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у програмі WNL op Zondag

Міністр сказав, що останній F-16 він Нідерландів буде офіційно доставлений в Україну в понеділок. 

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні", – оголосив Брекельманс

За словами міністра, крім поставки літаків, Нідерланди навчають пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, "щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО".

Брекельманс також зазначив, що путін продовжує вести свою загарбницьку війну. 

"Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я", – заявив міністр.

 
НідерландиF-16війна в Україні

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