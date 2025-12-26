Україна відзначила Різдво перемогою, повністю відновивши контроль над Куп'янськом після того, як російські війська зазнали "гіршої за критичну" поразки, констатує британська щоденна газета-таблоїд Daily Mail. За її словами, це стало особливо принизливим для путіна, який кілька тижнів тому хвалився захопленням міста і навіть нагородив генерала найвищою державною нагородою за цю "перемогу". Daily Mail додає, що це сталося лише за кілька годин після різдвяного звернення Зеленського, де він озвучив сподівання мільйонів українців щодо смерті російського диктатора. російські воєнні оглядачі визнали провал і звинуватили власну пропаганду, яка призвела до передчасного виведення військ з міста.

путін зазнав принизливої поразки на Різдво: Україна знову взяла під повний контроль Куп'янськ. Перед цим президент України Володимир Зеленський у різдвяному зверненні заявив, що сподівається на смерть диктатора, пише Daily Mail.

Протягом останніх тижнів російський правитель хвалився, що його війська штурмували стратегічне місто в Харківській області України. Але провоєнні московські канали тепер визнали, що війська путіна зазнали поразки і були витіснені в результаті "гіршої за критичну" поразки.

Як наголошує видання, Україна завжди заперечувала, що росія захопила повний контроль, а два тижні тому Зеленський навіть відвідав частину міста, щоб висміяти путіна за його неправдиві заяви. На той момент контроль був розділений між росією та Україною. Проте, за повідомленнями, зараз місто повністю перебуває під контролем України.

кремлівський правитель, нагадує Daily Mail, навіть нагородив 58-річного генерала Сєргєя Кузовльова званням Герой росії за захоплення Куп'янська, хоча зараз ця перемога вважається порожньою.

Тепер лунають заклики позбавити його нагороди через побоювання, що путін отримує від своїх вищих командирів неточні відомості про перемоги. Видання цитує російських воєнних коментаторів. "Місто перейшло під контроль Збройних сил України", – повідомив військовий оглядач Владімір Романов. Одне з надійних джерел назвало цю втрату "провалом" сил путіна. "Ситуація гірша за критичну", – зазначило інше джерело.

Як зауважує Daily Mail, вони виступили проти "неправдивих повідомлень" про перемоги путіна, який хвалився військовими успіхами, намагаючись вразити Дональда Трампа тим, що він має ініціативу на полі бою. російські командири повірили власній пропаганді і вивели війська, необхідні для утримання невеликих територій, які вони завоювали.

"Погано організована психологічна операція в Куп'янську провалилася", – заявив канал "Два майори". "Набагато гірше те, що, за словами наших товаришів, резерви були виведені з напрямку, і наші сили не змогли належно закріпити навіть наші здобутки. Тобто, завдяки інформаційно-психологічній операції щодо Куп'янська, ми перемогли самих себе, а не ворога", – йдеться в повідомленні каналу.

Видання зазначає, що путін хвалився: "Куп'янськ перейшов під наш контроль кілька тижнів тому". Його воєнні фанатики тепер обурені поразкою.

"Я не знаю, що відбувається в Куп'янську, і чекаю, коли Міністерство оборони росії пояснить ситуацію зрозумілою для простих людей мовою", – заявила Юлія Вітязєва.

Принизлива поразка путіна сталася лише через кілька годин після того, наголошує Daily Mail, як Зеленський у відеозверненні висловив сподівання, що російський президент помре.

У заздалегідь записаному відео, знятому на святковому тлі, він сказав: "Сьогодні ми всі поділяємо одну мрію. І ми разом загадуємо одне бажання. "Нехай він [путін] сконає. Кожен із нас може думати про це по-своєму, але коли ми звертаємося до Бога, звичайно, ми просимо про більше. Ми просимо миру для України. Ми боремося за нього. І ми молимося за нього".

Daily Mail зауважує, що цього тижня американські та українські посадовці провели марафонські переговори у Флориді, намагаючись покласти край війні, яка триває вже четвертий рік. Позавчора стало відомо, що Зеленський запропонував створити демілітаризовану зону на сході України.

Він заявив: "Ми перебуваємо в ситуації, коли росіяни хочуть, щоб ми залишили Донецьку область, а американці намагаються знайти спосіб, щоб це не виглядало як вихід, тому що ми проти того, щоб йти. Вони хочуть зробити демілітаризовану зону або вільну економічну зону, тобто формат, який може задовольнити обидві сторони".

Переговори переважно зосереджувалися на долі Донбасу.

Хоча сили путіна наразі контролюють більшу частину Луганської області та близько 70% Донецької, наголошує Daily Mail, він вимагає від України віддати решту території, яка не була захоплена, але Київ відкидає цю вимогу. Незважаючи на триваючі мирні переговори, путін останніми тижнями посилив свої атаки на Україну, в результаті яких загинули кілька цивільних осіб, а багато інших отримали поранення. Видання нагадує, що він також бив по енергетичній інфраструктурі, залишивши багатьох громадян по всій країні без електроенергії в морозну погоду.

Тим часом, зауважує Daily Mail, у понеділок у москві високопоставлений російський генерал загинув після вибуху бомби під його автомобілем. Він відігравав ключову роль у підготовці військ, що воюють в Україні. російські чиновники заявили, що розслідують, чи мала Україна стосунок до цього вбивства. В середу неподалік від місця, де загинув генерал, вибухнула бомба в автомобілі. У результаті цих атак загинули двоє поліцейських і третя особа, яка стояла поруч.

Джерело: Daily Mail