Понад 50% озброєння нашої армії саме українського виробництва – Свириденко

26 грудня 2025, 18:55
Фото: РБК-Україна
Одне із завдань на 2026 рік - подальше нарощування частки української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечувати свою оборону, заявила очільниця Уряду.
Більше половини того озброєння, яке є зараз у Сил оборони, було вироблено українськими компаніями.
 
Про це прем'єр України Юлія Свириденко заявила під час відповіді на запитання журналістів.
 
"Станом на сьогодні понад 50 відсотків озброєння в українському війську саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї та техніки, то у 2025 році понад 75 відсотків коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників", - зазначила глава українського уряду.
 
Вона уточнила, що одне із завдань на 2026 рік - подальше нарощування частки української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечувати свою оборону.
 
Свириденко висловила подяку всім українським виробникам зброї. Вони постійно перебувають на контакті з військовими, постійно працюють над тим, щоб збільшити виробничі можливості та підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до нових умов на полі бою.
 
"Для нас дуже важливо забезпечити самостійність оборонного виробництва", - наголосила прем'єр.

 

зброявійна в Україніросія окупанти

