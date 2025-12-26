Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Флориді вже цієї неділі – ЗМІ
Зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися у неділю, 28 грудня.
Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на неназване джерело.
Дипломатичні джерела видання уточнили, що потенційним місцем зустрічі може стати резиденція американського президента Мар-а-Лаго у Флориді. Візит планується вже 28 грудня, "якщо все піде за планом".
У контексті обговорення "мирного плану" західний високопосадовець, який координує дії США та Європи, зазначив, що наразі панує атмосфера «обережної інтриги» після недавніх зустрічей представників адміністрації Трампа в Маямі та Флориді.
"Рівень конкретики зараз вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші питання гарантії безпеки, забезпечення виконання та юридичні зобов’язання росії залишаються невирішеними", – додав він.
Також раніше Зеленський оголосив, що Україна домовилася про зустріч із Трампом найближчим часом.