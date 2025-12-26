Зеленський: Україна домовилася про зустріч із Трампом найближчим часом

Це може дозволити вирішити ключові питання до нового року.

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнуту домовленість щодо зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом у найближчому майбутньому.

Про це він написав в Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров доповів йому про чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", – йдеться у дописі.

Зазначимо, що днями Зеленський вперше розкрив зміст свого 20-пунктового "мирного плану", узгодженого з США. Він підкреслив, що Україна не готова поступитися питанням членства в НАТО, яке спершу входило до 28-пунктового плану команди Трампа.

З москви вже надійшли сигнали про можливі спроби росії внести суттєві зміни до цього проєкту.