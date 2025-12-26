Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський: Україна домовилася про зустріч із Трампом найближчим часом

26 грудня 2025, 09:23
Зеленський: Україна домовилася про зустріч із Трампом найближчим часом
джерело president.gov.ua
Це може дозволити вирішити ключові питання до нового року.

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнуту домовленість щодо зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом у найближчому майбутньому.

Про це він написав в Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров доповів йому про чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", – йдеться у дописі. 

Зазначимо, що днями Зеленський вперше розкрив зміст свого 20-пунктового "мирного плану", узгодженого з США. Він підкреслив, що Україна не готова поступитися питанням членства в НАТО, яке спершу входило до 28-пунктового плану команди Трампа.

З москви вже надійшли сигнали про можливі спроби росії внести суттєві зміни до цього проєкту.

 

війнаВолодимир Зеленськийпереговори

Останні матеріали

росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється