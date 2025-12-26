Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський провів чергову Ставку

26 грудня 2025, 19:33
Зеленський провів чергову Ставку
Обговорювали протидію російським "шахедам".
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.
 
Про це він повідомив у Telegram. 
 
"Провів Ставку. Сфокусовано на всіх питаннях щодо дронів: протидія російським ударам "шахедів", наша "Лінія дронів", наші дипстрайки", - написав Зеленський.
 
Президент зазначив, що зафіксовано, що росіяни намагаються обходити наші захисні позиції перехоплювачів через територію білорусі. 
 
"Це ризиковано для білорусі. Ми бачимо кроки з "Орєшніком", тепер – з допомогою «шахедам». Шкода, що білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій", - прокоментував Зеленський.
 
Він розповів, що за даними розвідки, обладнання, яке використовується в ударах проти України, у населених пунктах білорусі поруч із кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках -  на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени та інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди".
 
"Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді",- наголосив Зеленський.
 
Також на Ставці  детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у військо. Президент зазначив, що наразі є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів. Зеленський доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів.
 
На наступну Ставку Зеленський доручив пропрацювати зміни до стратегії захисту неба і представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій. 

 

війна в УкраїніСтавка верховного головнокомандувачаросія окупанти

