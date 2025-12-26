Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія пожартувала про купівлю Гренландії Трампом

26 грудня 2025, 12:49
Данія пожартувала про купівлю Гренландії Трампом
Фото: з вільного доступу
Натомість у Копенгагені запропонували "купувати штати США".

Очільник комітету з питань оборони парламенту Данії Расмус Ярлов поіронізував у соцмережах щодо планів президента США Дональда Трампа придбати Гренландію.

Про це глава комітету написав у соцмережі X (Twitter).

"Не те, щоб ми були повністю задоволені, але нинішні темпи зростання в Данії цілком пристойні. Скоро ми почнемо купувати штати США", – йдеться у дописі. 

Пізніше він додав, що завжди захоплювався штатом Нью-Гемпшир і навіть висловив зацікавленість у Гаваях, зазначивши, що мешканці островів самі повинні вирішити, чи приєднуватися до Данії, адже США "не зможуть розвивати штат з їхніми великими боргами".

Від початку президентства Трампа відносини між Данією та США загострилися на тлі його заяв про намір придбати Гренландію, багату на ресурси територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

Нещодавно Данія викликала посла США через призначення Трампом спецпосланця у Гренландії.

 

СШАДональд ТрампДаніяГренландія

