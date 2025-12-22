Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія викликає посла США через призначення Трампом спецпосланця у Гренландії

22 грудня 2025, 16:39
Данія викликає посла США через призначення Трампом спецпосланця у Гренландії
Фото: CNN
Країна також вимагає поваги до свого суверенітету та викликає американського посла.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен очікує поваги від Сполучених Штатів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про призначення спеціального посланця у Гренландії. У зв'язку із цим до данського МЗС буде викликано американського посла.

Про це інформує данський телеканал TV2.

Фредеріксен і голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен опублікували спільну заяву, у якій наголосили на важливості міжнародного права та суверенітету держав. 

"Гренландія належить гренландцям, і США не повинні її захоплювати. Ми очікуємо поваги до нашої спільної територіальної цілісності", – зазначили вони.

Прем'єрка окремо у своєму Instagram підкреслила, що союзники у США ставлять Данію у "складну ситуацію", і повторила вимогу поважати територіальну цілісність Королівства Данія.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що "обурений призначенням" і викличе американського посла на зустріч до МЗС для чіткого пояснення. Він також повідомив, що вже отримав численні сигнали підтримки від європейських колег.

Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що губернатор Луїзіани Джефф Лендрі стане спеціальним посланцем у Гренландії. Напруженість у відносинах між Данією та США триває з моменту вступу Трампа на посаду, після того як він висловив бажання "придбати" або контролювати багату на ресурси данську територію в Арктиці з міркувань безпеки.

 

