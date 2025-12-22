Данія викликає посла США через призначення Трампом спецпосланця у Гренландії
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен очікує поваги від Сполучених Штатів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про призначення спеціального посланця у Гренландії. У зв'язку із цим до данського МЗС буде викликано американського посла.
Про це інформує данський телеканал TV2.
Фредеріксен і голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен опублікували спільну заяву, у якій наголосили на важливості міжнародного права та суверенітету держав.
"Гренландія належить гренландцям, і США не повинні її захоплювати. Ми очікуємо поваги до нашої спільної територіальної цілісності", – зазначили вони.
Прем'єрка окремо у своєму Instagram підкреслила, що союзники у США ставлять Данію у "складну ситуацію", і повторила вимогу поважати територіальну цілісність Королівства Данія.
Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що "обурений призначенням" і викличе американського посла на зустріч до МЗС для чіткого пояснення. Він також повідомив, що вже отримав численні сигнали підтримки від європейських колег.
Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що губернатор Луїзіани Джефф Лендрі стане спеціальним посланцем у Гренландії. Напруженість у відносинах між Данією та США триває з моменту вступу Трампа на посаду, після того як він висловив бажання "придбати" або контролювати багату на ресурси данську територію в Арктиці з міркувань безпеки.