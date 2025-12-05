Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словенія надасть €43 млн на посилення оборони України

05 грудня 2025, 14:39
Словенія надасть €43 млн на посилення оборони України
Фото: з вільного доступу
Країна долучає свій внесок до програми PURL, спрямованої на зміцнення обороноздатності України.

Словенія планує спрямувати близько 43 мільйонів євро до кінця року на закупівлю американського озброєння для Сил оборони України в межах програми НАТО PURL. 

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram-каналі за підсумками зустрічі зі своїм словенським колегою Борутою Сайовіцем. 

Словенія оголосила про приєднання до ініціативи PURL ще в жовтні, однак деталі її внеску залишалися засекреченими.

"Це надзвичайно важлива ініціатива для посилення наших спроможностей, насамперед у сфері ППО. Високо цінуємо намір Словенії виділити близько 43 млн євро на цей механізм", - зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що Україна готова ділитися зі Словенією досвідом застосування дронів-перехоплювачів, далекобійних безпілотників та інших видів БПЛА.

Нагадаємо, до ініціативи НАТО PURL, що передбачає фінансування закупівлі американської зброї для України, вже долучилися 21 країна з внесками понад 4 мільярди доларів.

Раніше ми повідомляли, що 21 країна вже фінансує купівлю американської зброї для України

 

PURLпідтримка УкраїниСловенія

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється