Словенія надасть €43 млн на посилення оборони України
Словенія планує спрямувати близько 43 мільйонів євро до кінця року на закупівлю американського озброєння для Сил оборони України в межах програми НАТО PURL.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram-каналі за підсумками зустрічі зі своїм словенським колегою Борутою Сайовіцем.
Словенія оголосила про приєднання до ініціативи PURL ще в жовтні, однак деталі її внеску залишалися засекреченими.
"Це надзвичайно важлива ініціатива для посилення наших спроможностей, насамперед у сфері ППО. Високо цінуємо намір Словенії виділити близько 43 млн євро на цей механізм", - зазначив Шмигаль.
Він також повідомив, що Україна готова ділитися зі Словенією досвідом застосування дронів-перехоплювачів, далекобійних безпілотників та інших видів БПЛА.
Нагадаємо, до ініціативи НАТО PURL, що передбачає фінансування закупівлі американської зброї для України, вже долучилися 21 країна з внесками понад 4 мільярди доларів.
