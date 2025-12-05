Країна долучає свій внесок до програми PURL, спрямованої на зміцнення обороноздатності України.

Словенія планує спрямувати близько 43 мільйонів євро до кінця року на закупівлю американського озброєння для Сил оборони України в межах програми НАТО PURL.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram-каналі за підсумками зустрічі зі своїм словенським колегою Борутою Сайовіцем.

Словенія оголосила про приєднання до ініціативи PURL ще в жовтні, однак деталі її внеску залишалися засекреченими.

"Це надзвичайно важлива ініціатива для посилення наших спроможностей, насамперед у сфері ППО. Високо цінуємо намір Словенії виділити близько 43 млн євро на цей механізм", - зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що Україна готова ділитися зі Словенією досвідом застосування дронів-перехоплювачів, далекобійних безпілотників та інших видів БПЛА.

Нагадаємо, до ініціативи НАТО PURL, що передбачає фінансування закупівлі американської зброї для України, вже долучилися 21 країна з внесками понад 4 мільярди доларів.

