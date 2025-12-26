Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Оборонний бюджет Японії на 2026 рік досяг рекордних $58 млрд

26 грудня 2025, 10:52
Фото: з вільного доступу
Відбувається зростання на тлі загроз зі сторони Китаю.

Японія затвердила рекордний бюджет на 2026 рік, виділивши рекордну суму на оборону на тлі зростання напруженості в регіоні та загрози з боку Китаю.

Про це інформує агенція The Associated Press.

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на наступний фінансовий рік у розмірі 785 млрд доларів (122,31 трильйона єн). На оборону планується витратити понад 9 трильйонів єн (58 млрд доларів), що на 9,4% більше, ніж у 2025 році. Це продовжує чотирирічну програму подвоєння видатків на озброєння до 2% ВВП, що дозволить досягти цільового показника на два роки раніше.

Зокрема, на розвиток ракетного потенціалу виділено 970 млрд єн (6,2 млрд доларів), а на створення системи масових безпілотників SHIELD для спостереження та оборони узбережжя - 100 млрд єн (640 млн доларів). Планується розгортання повітряних, морських і підводних дронів до 2028 року.

Для модернізації збройних сил країна заклала понад 160 млрд єн (1 млрд доларів) на спільну розробку нового винищувача з Великою Британією та Італією з планом розгортання до 2035 року, а також на дослідження безпілотників із штучним інтелектом.

Майже 10 млрд єн (64 млн доларів) спрямовано на підтримку промислової бази та експорт озброєнь.

Зростання видатків пояснюється загостренням відносин із Китаєм, можливими загрозами для Тайваню, старінням населення та нестачею військового персоналу. Особлива увага приділяється безпілотним системам та імпортним постачанням із Туреччини та Ізраїлю для швидкого розгортання.

 
бюджетЯпонія

