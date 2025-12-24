Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Німеччини у різдвяному зверненні наголосив на підтримці України

24 грудня 2025, 11:12
Президент Німеччини у різдвяному зверненні наголосив на підтримці України
Щодо війни в Україні та її закінчення, Штайнмаєр наголосив на важливості того, щоб "ми, європейці, разом віднайшли нашу силу та наші цінності і діяли відповідно".

У своїй різдвяній промові федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, серед іншого, торкнувся ситуації в Україні.

Про це повідомляє Welt.

За словами федерального президента, без Різдва світ був би набагато біднішим. "Перш за все, це послання: у темряві світить світло", – сказав він у своєму різдвяному зверненні, яке було опубліковано заздалегідь.

Щодо війни в Україні та її закінчення, Штайнмаєр наголосив на важливості того, щоб "ми, європейці, разом віднайшли нашу силу та наші цінності і діяли відповідно".

Протягом століть Європа навчилася, наскільки важливими і незамінними є свобода і людська гідність, справедливий мир і демократичне самовизначення. "Ми не відмовимося від цього, ні для себе, ні для наших партнерів і друзів. Багато з того, що ми вважаємо цінним і незамінним, вимагатиме від нас великих зусиль. Ми маємо бути готові до цього – і я вірю, що ми готові", – сказав Штайнмаєр.

Звернення буде транслюватися на каналі ZDF незабаром після 19:00 в день Різдва і через годину на каналі ARD. Це останнє різдвяне звернення з палацу Белльвю на даний момент. Офіційна резиденція федерального президента в Берліні з наступного року буде піддана капітальному ремонту і, як очікується, буде готова до заселення лише в 2031 році. Тим часом глава держави буде проживати в тимчасовому приміщенні.

