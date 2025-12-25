Скандал навколо файлів Епштейна набирає обертів: нові подробиці справи
Федеральне бюро розслідувань опублікувало нові розсекречені документи щодо справи фінансиста Джеффрі Епштейна. Остання партія файлів містить неперевірене звинувачення у зґвалтуванні та вбивстві нібито проти президента Дональда Трампа, який міг бачити смерть немовляти.
Про це пише журнал People.
Водночас Мін'юст США відхиляє ці заяви як "неправдиві та сенсаційні".
Відомо, що колишній водій лімузина стверджував, що жінка, яка звернулася до поліції зі звинуваченнями у зґвалтуванні проти Трампа та Епштейна, пізніше виявилася мертвою. Один з документів у пресрелізі, датований 27 жовтня 2020 року, схоже, має детальний опис нібито візиту водія, його сина та неназваної жінки у 1999 році. Водій стверджував, що зустрів Трампа роками раніше, у 1995 році, коли, за його словами, відвіз майбутнього президента США до міжнародного аеропорту Даллас-Форт-Ворт.
"Водій повідомив, що деякі речі, про які президент Трамп говорив під час поїздки, розмовляючи мобільним телефоном, викликали велике занепокоєння. Він повідомив, що він був "за кілька секунд від того, щоб зупинити лімузин на розділювальній смузі, і протягом кількох секунд витягнув його з машини та завдав йому болю через деякі речі, які він говорив", – йдеться у тексті документа.
У файлі також зазначається, що Трамп постійно називав ім'я "Джеффрі" під час розмови телефоном та натякав на "знущання з якоїсь дівчини". Сам керманич не був впевнений, з ким він розмовляє, і кого він має на увазі.