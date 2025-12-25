Скандал навколо файлів Епштейна набирає обертів: нові подробиці справи

Дональд Трамп нібито "експлуатував" жінку і бачив убивство немовляти.

Федеральне бюро розслідувань опублікувало нові розсекречені документи щодо справи фінансиста Джеффрі Епштейна. Остання партія файлів містить неперевірене звинувачення у зґвалтуванні та вбивстві нібито проти президента Дональда Трампа, який міг бачити смерть немовляти.

Про це пише журнал People.

Водночас Мін'юст США відхиляє ці заяви як "неправдиві та сенсаційні".

Відомо, що колишній водій лімузина стверджував, що жінка, яка звернулася до поліції зі звинуваченнями у зґвалтуванні проти Трампа та Епштейна, пізніше виявилася мертвою. Один з документів у пресрелізі, датований 27 жовтня 2020 року, схоже, має детальний опис нібито візиту водія, його сина та неназваної жінки у 1999 році. Водій стверджував, що зустрів Трампа роками раніше, у 1995 році, коли, за його словами, відвіз майбутнього президента США до міжнародного аеропорту Даллас-Форт-Ворт.

"Водій повідомив, що деякі речі, про які президент Трамп говорив під час поїздки, розмовляючи мобільним телефоном, викликали велике занепокоєння. Він повідомив, що він був "за кілька секунд від того, щоб зупинити лімузин на розділювальній смузі, і протягом кількох секунд витягнув його з машини та завдав йому болю через деякі речі, які він говорив", – йдеться у тексті документа.

У файлі також зазначається, що Трамп постійно називав ім'я "Джеффрі" під час розмови телефоном та натякав на "знущання з якоїсь дівчини". Сам керманич не був впевнений, з ким він розмовляє, і кого він має на увазі.

Також Бюро опублікувало протокол тверджень жінки, яка заявляла ФБР, що Трамп, ймовірно платив їй гроші за інтим у 13-річному віці. За словами спікерки, експлуатацію організовували Епштейн та її рідний дядько.

"Епштейн організовував угоду разом із моїм дядьком, у межах якої різні чоловіки, а також кілька жінок і дівчат приходили на різні човни та яхти й платили гроші, щоб змусити мене бути із ними, коли мені було 13 років, і я була вагітна", – стверджувала потерпіла.

На тому ж допиті вона говорила, що Трамп начебто бачив, як її рідний дядько вбив її новонароджену дитину.

"Він регулярно брав участь у виплатах грошей, щоб змусити мене бути із ним, і він був присутній, коли мій дядько вбив мою новонароджену дитину та позбувся тіла в озері Мічиган", – цитують жінку в документі.