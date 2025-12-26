Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Понад 100 днів боїв: ЗСУ звільнили п’ять сіл на Дніпропетровщині

26 грудня 2025, 08:57
Фото: з відкритих джерел
Бійці 3-го штурмового батальйону понад три місяці утримували позиції та поступово просувалися вперед.

Українські захисники звільнили п’ять населених пунктів у Дніпропетровській області після тривалих і запеклих боїв.

Про це 225-му окремий штурмовий полк Збройних сил України написав в Telegram-каналі.

Йдеться про села Хороше, Новоселівка, Орестопіль, Вороне та Соснівка. Операція з відновлення контролю над цими територіями тривала протягом осені та стала результатом системних контрнаступальних дій.

У полку зазначили, що бійці 3-го штурмового батальйону понад три місяці безперервно утримували позиції, відбивали численні атаки противника та поступово просувалися вперед. За словами військових, це рідкісний випадок, коли підрозділ понад 100 діб одночасно вів оборону і звільняв нові території.

Усі військовослужбовці, залучені до операції, подані до державних нагород. Звільнення населених пунктів відбулося у взаємодії з підрозділами 20-го армійського корпусу ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомили про просування російських військ у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Зазначимо, що у 2025 році реальні "успіхи" росіян на фронті склали лише 1,04% території України.

 

війнаЗСУДніпропетровщина

