У 2025 році реальні "успіхи" росіян на фронті склали лише 1,04% території України – ISW

19 грудня 2025, 11:11
Фото: Генштаб ЗСУ
Аналітики звернули увагу на заяви начальника Генштабу рф Валерія Герасимова на брифінгу для військових аташе 18 грудня та російського диктатора путіна від 17 грудня.
В росії продовжують перебільшувати успіхи на фронті, стверджуючи про нібито захоплення понад 6300 кв. км території України у 2025 році. Проте насправді ці заяви не відповідають реаліям на полі бою.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Як вказують у ISW, путін, перебільшуючи успіхи росії, заявив, що російські війська нібито захопили Сіверськ. Проте підтверджені факти дозволяють оцінити, що російські війська захопили поки лише близько 77% Сіверська. Герасимов також заявив, що російські війська захопили Куп’янськ та контролюють 50% Костянтинівки. Аналітики ISW зазначають, що не спостерігали жодних доказів просування рф у Костянтинівці, близьких до озвучених цифр.
 
За оцінками ISW, російські війська захопили лише близько 1,6% Костянтинівки, а їхня присутність обмежується приблизно 5% міста - через інфільтраційні дії або окремі штурми
 
"Навіть максималістські заяви російських мілблогерів про просування росії не такі масштабні, як заяви Герасимова, оскільки мілблогери стверджують, що російські війська захопили лише близько 11 відсотків міста", - наголосили в ISW.
 
Герасимов також заявив, що росія захопила понад 6300 кв. км території України у 2025 році - що перевищує заяву міністра оборони росії Андрія Бєлоусова від 17 грудня про 6000 кв. км.
 
ISW ж оцінює, що російські війська насправді захопили близько 4700 кв. км у 2025 році. Навіть озвучена Герасимовим цифра охоплює лише 1,04% від загальної площі України, підкреслюють аналітики.
 
Аналітики зазначають, що перебільшені заяви Герасимова та Бєлоусова демонструють повільні темпи наступу та намагаються створити уявлення про нібито перемогу росії на полі бою та слабкість української оборони. Герасимов використав брифінг, щоб повторити заяви путіна та Бєлоусова, ймовірно, з метою поширення цих наративів серед міжнародної аудиторії.

 

