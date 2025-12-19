У 2025 році реальні "успіхи" росіян на фронті склали лише 1,04% території України – ISW

Аналітики звернули увагу на заяви начальника Генштабу рф Валерія Герасимова на брифінгу для військових аташе 18 грудня та російського диктатора путіна від 17 грудня.

В росії продовжують перебільшувати успіхи на фронті, стверджуючи про нібито захоплення понад 6300 кв. км території України у 2025 році. Проте насправді ці заяви не відповідають реаліям на полі бою.

Про це й деться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як вказують у ISW, путін, перебільшуючи успіхи росії, заявив, що російські війська нібито захопили Сіверськ. Проте підтверджені факти дозволяють оцінити, що російські війська захопили поки лише близько 77% Сіверська. Герасимов також заявив, що російські війська захопили Куп’янськ та контролюють 50% Костянтинівки. Аналітики ISW зазначають, що не спостерігали жодних доказів просування рф у Костянтинівці, близьких до озвучених цифр.