Франція передасть Україні перший зенітний комплекс SAMP/T у 2026 році

Після введення системи в експлуатацію у Франції та Італії її одразу розгорнуть для посилення української протиповітряної оборони.

Новітню версію французького зенітного ракетного комплексу SAMP/T NG після введення в експлуатацію у Франції та Італії планують одразу розгорнути в Україні. Перші поставки заплановані на 2026 рік.

Про це оголосила компанія Thales в соцмережі X (Twitter).

Франція поставить Україні перший зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG новітньої версії у 2026 році. Про це повідомив оглядач французької військової допомоги French Aid to Ukraine із посиланням на компанію Thales.

Thales підтвердила введення системи SAMP/T NG в експлуатацію у Франції та Італії, а перші поставки комплексів заплановані саме на 2026 рік. Підставою для такого графіка стали успішні перші кваліфікаційні стрільби французької версії комплексу, що відбулися у грудні 2025 року.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що після завершення розробки система буде розгорнута насамперед в Україні.

Згідно з новою двосторонньою оборонною угодою, підписаною у листопаді, Україна отримає загалом вісім комплексів SAMP/T NG. Кожен із них включає шість пускових установок, тож загальна кількість пускових для Повітряних сил ЗСУ сягне 48 одиниць.

Угода розрахована на десять років і передбачає не лише постачання систем ППО, а й спільні проєкти з розробки, закупівлі та виробництва безпілотників, перехоплювачів і керованих авіабомб. Частина поставок відбудеться у найближчі два роки, інша – у межах довгострокової співпраці.

Наразі система SAMP/T є ключовим елементом протиповітряної оборони Франції та Італії. У жовтні Thales оголосила про початок серійного виробництва радарів Ground Fire, призначених для комплексу SAMP/T NG.