Канада передасть Україні ракети AIM для посилення ППО

Це дозволить ефективніше протидіяти крилатим ракетам рф та захищати стратегічні об’єкти.

Канада найближчим часом передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам росії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене в межах військової підтримки України з боку канадського уряду. Передача ракет AIM суттєво посилить спроможності української ППО у боротьбі з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами.

Крім того, під час переговорів сторони обговорили можливість укладення угоди щодо сприяння виробництву безпілотників. Україна та Канада бачать значний потенціал для співпраці між оборонними компаніями обох країн, зокрема у сфері управління та застосування дронів.

Українська сторона висловила зацікавленість у кооперації з канадськими виробниками відповідних технологій.

Ракети AIM є американськими ракетами класу "повітря - повітря" ближнього радіуса дії. Ймовірно, йдеться про AIM‑9 Sidewinder - ракету, яка перебуває на озброєнні з 1956 року, але за цей час неодноразово модернізувалася і досі серійно виробляється.

Хоча такі ракети зазвичай запускаються з винищувачів, раніше повідомлялося, що українські фахівці адаптували їх для наземного застосування. Зокрема, український та американський оборонно-промислові комплекси створили імпровізовану наземну пускову установку, здатну використовувати ракети AIM‑9 для протиповітряної оборони.

Нещодавно також стало відомо, що Швеція і Данія закуплять ППО для України на €246 млн.