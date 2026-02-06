Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада передасть Україні ракети AIM для посилення ППО

06 лютого 2026, 17:11
Канада передасть Україні ракети AIM для посилення ППО
Wikipedia
Це дозволить ефективніше протидіяти крилатим ракетам рф та захищати стратегічні об’єкти.

Канада найближчим часом передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам росії. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене в межах військової підтримки України з боку канадського уряду. Передача ракет AIM суттєво посилить спроможності української ППО у боротьбі з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами.

Крім того, під час переговорів сторони обговорили можливість укладення угоди щодо сприяння виробництву безпілотників. Україна та Канада бачать значний потенціал для співпраці між оборонними компаніями обох країн, зокрема у сфері управління та застосування дронів. 

Українська сторона висловила зацікавленість у кооперації з канадськими виробниками відповідних технологій.

Ракети AIM є американськими ракетами класу "повітря - повітря" ближнього радіуса дії. Ймовірно, йдеться про AIM‑9 Sidewinder - ракету, яка перебуває на озброєнні з 1956 року, але за цей час неодноразово модернізувалася і досі серійно виробляється.

Хоча такі ракети зазвичай запускаються з винищувачів, раніше повідомлялося, що українські фахівці адаптували їх для наземного застосування. Зокрема, український та американський оборонно-промислові комплекси створили імпровізовану наземну пускову установку, здатну використовувати ракети AIM‑9 для протиповітряної оборони.

Нещодавно також стало відомо, що Швеція і Данія закуплять ППО для України на €246 млн.

 

ракетипідтримка УкраїниКанада

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється