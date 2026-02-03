Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція і Данія закуплять ППО для України на €246 млн

03 лютого 2026, 14:18
Фото: topwar.ru
Країни домовилися про спільну закупівлю засобів протиповітряної оборони для України на суму 2,6 млрд шведських крон.

Швеція та Данія нададуть Україні спільний пакет військової допомоги, який передбачає закупівлю засобів протиповітряної оборони на суму 2,6 млрд шведських крон (близько 246 млн євро).

Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

Основною складовою пакета стануть зенітні комплекси Tridon Mk2 шведського виробництва. Швеція виділяє на їх закупівлю майже 200 млн євро. Ці системи особливо ефективні для знищення безпілотників та інших повітряних цілей на малих дистанціях.

"Цей комплекс може збивати дрони, крилаті ракети та навіть гелікоптери. Саме такі спроможності потрібні Україні з огляду на інтенсивні російські далекобійні удари по всій території країни", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Установки будуть спеціально адаптовані для протидії безпілотникам та іншим повітряним загрозам ближнього радіуса дії.

Данія, зі свого боку, інвестує у закупівлю комплексів Tridon Mk2 понад 40 млн євро.

Точна кількість систем, які отримає Україна, не розголошується з міркувань безпеки. Водночас, за словами шведських посадовців, цього обсягу буде достатньо для забезпечення потреб одного батальйону ППО. Системи вже перебувають на етапі виробництва, а їх постачання в Україну очікується протягом кількох місяців.

На початку місяця ми писали, що Швеція готує один із найбільших пакетів допомоги для України.

 

