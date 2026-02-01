Швеція готує один із найбільших пакетів допомоги для України

Очільник Міноборони України подякував Швеції за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України.

Міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс — додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

Окремо сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.