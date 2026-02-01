Швеція готує один із найбільших пакетів допомоги для України
01 лютого 2026, 18:47
Очільник Міноборони України подякував Швеції за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України.
Міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс — додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.
Очільник Міноборони України подякував Швеції за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України. Окремо сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.
Посилення ППО та протидія балістичним загрозам: Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам.
Партнерство у сфері оборонних інновацій: кластер Brave1 обговорює можливість запуску спільної програми Brave–Sweden. У форматі співфінансування програма дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.
Запуск спільних виробництв у сфері defense tech: паралельно сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції. Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової — зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.