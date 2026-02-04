Франція передасть Україні 150 генераторів – Шмигаль
04 лютого 2026, 16:53
Фото: Міненергетики
Також Франція виділить 71 млн євро на підтримку енергосектору України.
Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із Міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє.
Про це повідомляє Міненергетики України.
Як повідомив Денис Шмигаль, Франція передасть Україні 150 генераторів уже протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки упродовж 2026 року.
"Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі", — наголосив Денис Шмигаль.
Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію двосторонніх проєктів і подальші напрями розвитку співпраці. Денис Шмигаль поінформував французьку сторону про наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури України та окреслив основні пріоритети — відновлення, підвищення стійкості та модернізацію енергосистеми.
Очільник Міненерго також подякував Франції за підтримку залучення 30 млрд євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки Європейського Союзу.
За його словами, 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже використовуються для відновлення української енергосистеми.