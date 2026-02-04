Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція передасть Україні 150 генераторів – Шмигаль

04 лютого 2026, 16:53
Франція передасть Україні 150 генераторів – Шмигаль
Фото: Міненергетики
Також Франція виділить 71 млн євро на підтримку енергосектору України.
Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із Міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє. 
 
Про це повідомляє Міненергетики України.
 
Як повідомив Денис Шмигаль, Франція передасть Україні 150 генераторів уже протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки упродовж 2026 року.
 
"Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі", — наголосив Денис Шмигаль.
 
Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію двосторонніх проєктів і подальші напрями розвитку співпраці. Денис Шмигаль поінформував французьку сторону про наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури України та окреслив основні пріоритети — відновлення, підвищення стійкості та модернізацію енергосистеми.
 
Очільник Міненерго також подякував Франції за підтримку залучення 30 млрд євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки Європейського Союзу. 
 
За його словами, 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже використовуються для відновлення української енергосистеми.

 

Франціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється