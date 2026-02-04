Франція передасть Україні 150 генераторів – Шмигаль

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із Міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє.

Як повідомив Денис Шмигаль, Франція передасть Україні 150 генераторів уже протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки упродовж 2026 року.

"Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі", — наголосив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію двосторонніх проєктів і подальші напрями розвитку співпраці. Денис Шмигаль поінформував французьку сторону про наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури України та окреслив основні пріоритети — відновлення, підвищення стійкості та модернізацію енергосистеми.

Очільник Міненерго також подякував Франції за підтримку залучення 30 млрд євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки Європейського Союзу.

За його словами, 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання вже використовуються для відновлення української енергосистеми.