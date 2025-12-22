Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Прага вирішить майбутнє ініціативи зі снарядами для України у січні

22 грудня 2025, 17:09
Рада нацбезпеки Чехії розгляне подальше постачання артилерійських боєприпасів Україні 7 січня.

Рішення щодо подальшого постачання Україні артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи буде ухвалене на засіданні Ради національної безпеки Чехії 7 січня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після засідання уряду в понеділок, 22 грудня, пише агенція Reuters.

Бабіш зазначив, що ініціатива "безумовно була хорошою справою", проте питання полягає в тому, "чи відбулася вона без корупції". 

Він додав, що остаточну позицію запропонує на засіданні Ради національної безпеки, не вдаючись у подробиці.

Минулого тижня високопоставлений представник НАТО висловив обережний оптимізм щодо продовження ініціативи.

Раніше Бабіш, лідер партії ANO, яка перемогла на цьогорічних виборах, обіцяв скасувати "снарядну ініціативу". Пізніше він пом'якшив риторику, зазначивши, що нею мають опікуватися на рівні НАТО.

Того тижня ми писали, що у Чехії анонім задонатив 100 млн крон на ініціативу підтримки України.

 

Чехіяснарядипідтримка України

