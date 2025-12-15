Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Чехії анонім задонатив 100 млн крон на ініціативу підтримки України

15 грудня 2025, 10:31
Фото: gettyimages.com
Гроші розділять на закупівлю дронів, вибухівки, спорядження та зброю.
У Чехії невідомий благдійник вніс 100 мільйонів крон (близько 4,84 мільйона доларів США-ред.) на ініціативу підтримки України "Darek pro Putina" (Подарунок для путіна). Ці гроші розділять на закупівлю дронів, вибухівки, спорядження та зброю.
 
Про це йдеться у соцмережі Х ініціативи. 
 
"Ми розділили 100 000 000 крон від анонімного донора на 26 позицій. В основному ми закупимо різні види дронів, пластикову вибухівку, спорядження для підрозділів на фронті, а також дробовики. Ми хочемо витратити ці гроші дуже швидко. Щоб вони якомога швидше "запрацювали", – зазначено у повідомленні.
 
Перед цим розповіли, що отримали "надзвичайну пожертву" розміром 100 000 000. 
 
"Так, там 8 нулів. Це сто мільйонів крон. І знаєте що? Це також ваша заслуга. Без вашої підтримки та енергії, мабуть, було б важко знайти невідомого донора, який би надіслав нам таку суму", –  написали там.

 

війна в Україніросія окупантиЧехія

