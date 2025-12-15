Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уряд почав відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних підприємств

15 грудня 2025, 10:05
Уряд почав відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних підприємств
Фото: Українські новини
За словами Свириденко, формування нового складу наглядових рад очікується у січні.
Кабінет міністрів запустив відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств.
 
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
 
Це, зокрема, стосується таких підприємств:
 
  • "Енергоатом";
  • "Укренерго";
  • "Укргідроенерго";
  • "Оператор газотранспортної системи України";
  • "Українські розподільні мережі";
  • "Оператор ринку";
  • "Центренерго";
  • "Енергетична компанія України".
 
За словами Свириденко, формування нового складу наглядових рад очікується у січні.
 
"Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета — забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", — наголосила глава уряду.

 

війна в Україніросія окупантиКабмін

