Уряд почав відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних підприємств
15 грудня 2025, 10:05
Фото: Українські новини
За словами Свириденко, формування нового складу наглядових рад очікується у січні.
Кабінет міністрів запустив відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Це, зокрема, стосується таких підприємств:
- "Енергоатом";
- "Укренерго";
- "Укргідроенерго";
- "Оператор газотранспортної системи України";
- "Українські розподільні мережі";
- "Оператор ринку";
- "Центренерго";
- "Енергетична компанія України".
За словами Свириденко, формування нового складу наглядових рад очікується у січні.
"Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета — забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", — наголосила глава уряду.