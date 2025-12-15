Уряд почав відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних підприємств

Кабінет міністрів запустив відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств.

Це, зокрема, стосується таких підприємств:

За словами Свириденко, формування нового складу наглядових рад очікується у січні.

"Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета — забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", — наголосила глава уряду.