Німецька розвідка роками стежила за Обамою під час перельотів

05 січня 2026, 10:02
Фото: Carolyn Kaster / AP
ФРН використовувала вразливості захищеного зв’язку літака.

Служби розвідки Німеччини роками перехоплювали телефонні розмови президента США Барака Обами під час його перельотів. Для цього вони використовували вразливості у захищеному зв’язку літака.

Про це йдеться у розслідуванні німецької газети Die Zeit

Слідство зазначає, що тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель не давала дозволу на стеження і, ймовірно, не була про нього поінформована. 

Водночас у 2013 році Меркель публічно засуджувала шпигунство між союзниками, називаючи його «неприпустимим» і критикуючи США.

Операцію припинили лише у 2014 році, тоді як точна дата її початку досі невідома.

 
