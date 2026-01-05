Німецька розвідка роками стежила за Обамою під час перельотів

ФРН використовувала вразливості захищеного зв’язку літака.

Служби розвідки Німеччини роками перехоплювали телефонні розмови президента США Барака Обами під час його перельотів. Для цього вони використовували вразливості у захищеному зв’язку літака.

Про це йдеться у розслідуванні німецької газети Die Zeit

Слідство зазначає, що тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель не давала дозволу на стеження і, ймовірно, не була про нього поінформована.

Водночас у 2013 році Меркель публічно засуджувала шпигунство між союзниками, називаючи його «неприпустимим» і критикуючи США.

Операцію припинили лише у 2014 році, тоді як точна дата її початку досі невідома.