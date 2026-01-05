Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У водах Латвії пошкоджено підводний кабель зв’язку

05 січня 2026, 09:12
Фото: ar25.org
Влада не виключає навмисне втручання.

У територіальних водах Латвії в Балтійському морі зафіксували пошкодження підводного волоконно-оптичного кабелю, що належить приватній компанії. 

Про інцидент увечері 4 січня повідомила прем’єр-міністр країни Евіка Сіліня у соцмережі Х (Twitter).

За її словами, кабель було пошкоджено неподалік портового міста Лієпая. Попри інцидент, перебоїв у роботі зв’язку в країні не зафіксовано, однак влада залучила всі відповідні служби для з’ясування обставин.

''Я перебуваю на постійному зв’язку з Центром кризового управління та відповідальними структурами. Усі обставини інциденту з’ясовуються'', - зазначила Сіліня.

Як повідомляє латвійська поліція, пошкодження сталося у територіальних водах країни. Правоохоронці розглядають версію можливого навмисного втручання та перевіряють судно, яке перебувало в районі інциденту.

У неділю поліцейські піднялися на борт підозрюваного судна, після чого його доправили до порту Лієпаї. Екіпаж уже опитали, водночас ані судно, ані його члени наразі не перебувають під арештом.

Причини пошкодження підводного кабелю офіційно поки не встановлені.

Ми також писали, що в останній день року в Естонії було пошкоджено п'ять підводних кабелів зв'язку.

 

