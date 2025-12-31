Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Естонії пошкоджено п’ять підводних кабелів зв’язку

31 грудня 2025, 21:14
Фото: 0629.com.ua
Через аварію між Естонією та Фінляндією затримано судно для перевірки можливої причетності.

За останні дні в Естонії зафіксували збої на п’яти підводних кабелях, які забезпечують зв’язок з материком та сусідніми країнами. Два кабелі між Естонією та Фінляндією були пошкоджені уранці 31 грудня, через що прикордонна служба Фінляндії затримала підозріле судно та розпочала кримінальне провадження.

Про це поінформувало Міністерство юстиції та цифрових справ Естонії. 

У відомстві зазначили,  що останніми днями зафіксовано несправності на чотирьох підводних кабелях, які сполучають Естонію з сусідніми країнами, а також на кабелі, що з’єднує острів Гіюмаа з материком.

Зокрема, пошкодження виявлені на:

  • кабелі між Естонією та Швецією, що належить CITIC (з 28 грудня);
    кабелі Telia між повітом Ляенемаа та островом Гіюмаа;

  • кабелі Arelion між Гіюмаа та Швецією у двох місцях (з 30 грудня);

  • кабелі Arelion та кабелі Elisa між Естонією та Фінляндією (31 грудня).

Раніше повідомляли лише про один пошкоджений кабель між Естонією та Фінляндією. Ймовірною причиною ранніх інцидентів стали штормові погодні умови, тоді як причини останніх двох пошкоджень наразі з’ясовуються.

Естонська компанія Elisa виявила пошкодження кабелю у виключній економічній зоні Естонії близько 5:00 ранку. Через це прикордонна служба Фінляндії затримала судно для перевірки причетності до пошкоджень, поліція розпочала кримінальне провадження.

Власники кабелів планують ремонтні роботи, під час яких буде визначено точні причини всіх інцидентів. Міністерка юстиції та цифрових справ Лііса Пакоста запевнила, що зовнішні інтернет-з’єднання Естонії мають дублювання: у разі розриву одного кабелю трафік перенаправляється через інші морські або сухопутні лінії, що проходять через Латвію.

"Ця система гарантує стійкість нашого транскордонного інтернет-зв’язку та безперебійність усіх послуг", – заявила Пакоста. 

Компанія Elisa повідомила про обмеження лише для окремих орендованих каналів та підтримує зв’язок із постраждалими клієнтами.

В середу, 31 грудня, ми повідомляли, що між Фінляндією та Естонією пошкоджено підводний кабель зв’язку

 

Естоніякабель

