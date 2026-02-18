Естонія не проти ядерної зброї НАТО на своїй території

Таллін готовий прийняти озброєння союзників у разі необхідності для зміцнення стримування рф.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників, якщо НАТО вважатиме це необхідним.

Про це пише естонський мовник ERR.

"Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вирішить, що таке розміщення відповідає планам оборони", – сказав Тсахкна.

Міністр також підкреслив важливість наднаціонального ядерного стримування НАТО для безпеки Європи, зазначивши, що його країна готова діяти у межах колективних оборонних стратегій Альянсу.

Нагадаємо, днями президент Польщі Кароль Навроцький висловив підтримку приєднанню країни до "ядерного проєкту" і можливості розробки власної ядерної зброї, аргументуючи це безпековими загрозами з боку росії.