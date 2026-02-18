Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія не проти ядерної зброї НАТО на своїй території

18 лютого 2026, 18:47
Естонія не проти ядерної зброї НАТО на своїй території
Фото: з вільного доступу
Таллін готовий прийняти озброєння союзників у разі необхідності для зміцнення стримування рф.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників, якщо НАТО вважатиме це необхідним.

Про це пише естонський мовник ERR.

"Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вирішить, що таке розміщення відповідає планам оборони", – сказав Тсахкна.

Міністр також підкреслив важливість наднаціонального ядерного стримування НАТО для безпеки Європи, зазначивши, що його країна готова діяти у межах колективних оборонних стратегій Альянсу.

Нагадаємо, днями президент Польщі Кароль Навроцький висловив підтримку приєднанню країни до "ядерного проєкту" і можливості розробки власної ядерної зброї, аргументуючи це безпековими загрозами з боку росії.

 
ядерна зброяНАТОЕстонія

Останні матеріали

Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється