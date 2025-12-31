Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Між Фінляндією та Естонією пошкоджено підводний кабель зв’язку

31 грудня 2025, 15:58
Між Фінляндією та Естонією пошкоджено підводний кабель зв’язку
Фото: ar25.org
Але перебоїв у наданні послуг немає.

У Фінській затоці зафіксували пошкодження одного з підводних телекомунікаційних кабелів, що з’єднує Фінляндію та Естонію. 

Про це повідомила телекомунікаційна компанія Elisa, передає естонський мовник ERR.

Несправність виявили вранці у середу. У компанії наголосили, що завдяки резервній структурі мережі інцидент не вплинув на роботу сервісів Elisa ані у Фінляндії, ані в Естонії.

Водночас пошкодження могло торкнутися окремих клієнтів, які користуються прямими канальними з’єднаннями через цей кабель.
"Ми перебуваємо на зв’язку з такими клієнтами та відновлюємо їхні з’єднання за допомогою альтернативних маршрутів", - зазначили в компанії.

Elisa також повідомила, що підготовка до ремонтних робіт уже триває.

Тим часом фінська влада заявила, що до пошкодження кабелю може бути причетне судно. Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що компетентні органи вже провели огляд судна, яке підозрюється в інциденті.

За словами Стубба, Фінляндія уважно стежить за розвитком ситуації у тісній координації з партнерами.

"Фінляндія готова до різних викликів у сфері безпеки й реагуватиме на них у разі необхідності", - наголосив він.

 

