кремль погрожує Естонії ядерною зброєю

22 лютого 2026, 12:52
Фото: Leratrunova
Речник заявив, що у разі розміщення ядерної зброї в Естонії росія націлить на країну свої ядерні сили.

Речник кремль Дмитрій Пєсков заявив, що у разі розміщення ядерної зброї на території Естонія росія спрямуватиме свої ядерні озброєння на країну. 

Про це він сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну. 

Пєсков коментував останні заяви міністра закордонних справ Естонії, який висловив готовність розмістити у країні ядерну зброю союзних держав.

"Ми не загрожуємо Естонії, як і іншим європейським країнам", -підкреслив речник кремля.

Проте якщо на території Естонії буде ядерна зброя, націлена на нас, на територію Естонії буде націлена наша ядерна зброя. Естонія повинна чітко це розуміти. росія завжди робитиме те, що повинна, для забезпечення власної безпеки».

Раніше ми писали, що Естонія не проти ядерної зброї НАТО на своїй території

Також естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що у разі необхідності країна може розмістити у себе ядерну зброю союзників. 15 лютого президент Кароль Навроцький (Польща) висловив підтримку ідеї приєднання країни до "ядерного проєкту", тобто розробки власної ядерної зброї.

 
Росіяядерна зброяЕстонія

