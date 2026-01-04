Папа Римський Лев закликав гарантувати Венесуелі суверенітет

Папа Римський Лев XIV після проголошення молитви "Ангел Господній" у перші неділю січня згадав про ситуацію у Венесуелі. Він закликав "гарантувати суверенітет і пошану до загальнолюдських і громадянських прав", а також "бути витривалими у молитві за мир і солідарність з народами, які страждають через війни".

Понтифік зазначив, що із занепокоєнням слідкує за розвитком ситуації у Венесуелі. Він сказав, що благо венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями і спонукати до подолання насильства та до того, щоб ступити на шлях справедливості і миру, "гарантуючи суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права, закріплене в Конституції, поважаючи права людини і громадянські права кожного та усіх".

"Найдорожчі, не втрачаймо віри в Бога миру: молімося і будьмо солідарними з народами, які страждають від воєн", – сказав Папа паломникам на площі Святого Петра у Ватикані.

Він також помолився за постраждалих від трагедії у швейцарських Альпах у новорічну ніч, де пожежа в барі забрала десятки життів.