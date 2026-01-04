Литва спрямовуватиме на допомогу Україні щонайменше 0,25% ВВП – розвідка

Проєкт оновленої Стратегії, представлений Міністерством національної оборони Литви, фіксує погіршення безпекового середовища в Європі та визначає росію як екзистенційну загрозу для Литви й усієї трансатлантичної спільноти. У документі зазначається, що москва може бути готовою до масштабних бойових дій проти НАТО до 2030 року.

Стратегія передбачає три ключові напрями політики:

Вільнюс також підтвердив намір фінансувати оборону на рівні 5–6% ВВП до 2030 року, що суттєво перевищує базові стандарти НАТО. Пріоритетами названі розвиток збройних сил, нарощування розвідувальних і контррозвідувальних спроможностей, протидія гібридним загрозам, посилення енергетичної безпеки та диверсифікація зовнішньої торгівлі. Литва також наголошує на необхідності ефективної системи колективної оборони та укріплення правової основи міжнародної безпеки.

Серед головних зовнішніх ризиків стратегія визначає росію як основну загрозу, білорусь як фактор непередбачуваності через залежність від москви, а також КНР та інші держави, які підтримують військовий потенціал рф.

Литва підкреслює, що її національна безпека безпосередньо пов’язана з результатами російсько-української війни. У документі зазначено, що європейська безпека неможлива без незалежної та суверенної України, інтегрованої в євроатлантичний простір.