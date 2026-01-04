Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва спрямовуватиме на допомогу Україні щонайменше 0,25% ВВП – розвідка

04 січня 2026, 19:21
Литва спрямовуватиме на допомогу Україні щонайменше 0,25% ВВП – розвідка
Фото: з вільного доступу
Литва оновила Стратегію національної безпеки на 2026 рік.
Литва оновила Стратегію національної безпеки на 2026 рік, згідно з якою країна щороку спрямовуватиме 0,25% ВВП на допомогу Україні у сфері безпеки та оборони, а також продовжить підготовку українських військових і комплексну підтримку Києва.
 
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
 
Проєкт оновленої Стратегії, представлений Міністерством національної оборони Литви, фіксує погіршення безпекового середовища в Європі та визначає росію як екзистенційну загрозу для Литви й усієї трансатлантичної спільноти.  У документі зазначається, що москва може бути готовою до масштабних бойових дій проти НАТО до 2030 року.
 
Стратегія передбачає три ключові напрями політики:
 
  • збройну оборону держави;
  • розвиток загальної стійкості;
  • зміцнення міжнародного безпекового середовища відповідно до інтересів Литви.
 
Вільнюс також підтвердив намір фінансувати оборону на рівні 5–6% ВВП до 2030 року, що суттєво перевищує базові стандарти НАТО. Пріоритетами названі розвиток збройних сил, нарощування розвідувальних і контррозвідувальних спроможностей, протидія гібридним загрозам, посилення енергетичної безпеки та диверсифікація зовнішньої торгівлі.  Литва також наголошує на необхідності ефективної системи колективної оборони та укріплення правової основи міжнародної безпеки.
 
Серед головних зовнішніх ризиків стратегія визначає росію як основну загрозу, білорусь як фактор непередбачуваності через залежність від москви, а також КНР та інші держави, які підтримують військовий потенціал рф.
 
Литва підкреслює, що її національна безпека безпосередньо пов’язана з результатами російсько-української війни. У документі зазначено, що європейська безпека неможлива без незалежної та суверенної України, інтегрованої в євроатлантичний простір.

 

Литварозвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється