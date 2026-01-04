Литва спрямовуватиме на допомогу Україні щонайменше 0,25% ВВП – розвідка
04 січня 2026, 19:21
Литва оновила Стратегію національної безпеки на 2026 рік.
Литва оновила Стратегію національної безпеки на 2026 рік, згідно з якою країна щороку спрямовуватиме 0,25% ВВП на допомогу Україні у сфері безпеки та оборони, а також продовжить підготовку українських військових і комплексну підтримку Києва.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Проєкт оновленої Стратегії, представлений Міністерством національної оборони Литви, фіксує погіршення безпекового середовища в Європі та визначає росію як екзистенційну загрозу для Литви й усієї трансатлантичної спільноти. У документі зазначається, що москва може бути готовою до масштабних бойових дій проти НАТО до 2030 року.
Стратегія передбачає три ключові напрями політики:
- збройну оборону держави;
- розвиток загальної стійкості;
- зміцнення міжнародного безпекового середовища відповідно до інтересів Литви.
Вільнюс також підтвердив намір фінансувати оборону на рівні 5–6% ВВП до 2030 року, що суттєво перевищує базові стандарти НАТО. Пріоритетами названі розвиток збройних сил, нарощування розвідувальних і контррозвідувальних спроможностей, протидія гібридним загрозам, посилення енергетичної безпеки та диверсифікація зовнішньої торгівлі. Литва також наголошує на необхідності ефективної системи колективної оборони та укріплення правової основи міжнародної безпеки.
Серед головних зовнішніх ризиків стратегія визначає росію як основну загрозу, білорусь як фактор непередбачуваності через залежність від москви, а також КНР та інші держави, які підтримують військовий потенціал рф.
Литва підкреслює, що її національна безпека безпосередньо пов’язана з результатами російсько-української війни. У документі зазначено, що європейська безпека неможлива без незалежної та суверенної України, інтегрованої в євроатлантичний простір.