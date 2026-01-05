Трамп не вірить у версію рф про атаку дронів на резиденцію путіна

Він заперечив достовірність заяв рф про нібито удар безпілотників по резиденції Володимира путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає правдивими російські твердження про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира путіна.

Про це він сказав журналістам на борту свого літака під час перельоту з Флориди до Вашингтона, повідомляє Reuters.

"Я не вірю, що такий удар мав місце. Щось відбувалося неподалік, але це не має жодного стосунку до резиденції", - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, що 29 грудня росія заявила, що Україна атакувала державну резиденцію путіна.

В Україні ці звинувачення назвали черговою інформаційною провокацією та брехнею з боку росії.