Трамп не вірить у версію рф про атаку дронів на резиденцію путіна

05 січня 2026, 08:23
Трамп не вірить у версію рф про атаку дронів на резиденцію путіна
Фото: The Washington Post
Він заперечив достовірність заяв рф про нібито удар безпілотників по резиденції Володимира путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає правдивими російські твердження про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира путіна. 

Про це він сказав журналістам на борту свого літака під час перельоту з Флориди до Вашингтона, повідомляє Reuters.

"Я не вірю, що такий удар мав місце. Щось відбувалося неподалік, але це не має жодного стосунку до резиденції", - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, що 29 грудня росія заявила, що Україна атакувала державну резиденцію путіна

В Україні ці звинувачення назвали черговою інформаційною провокацією та брехнею з боку росії.

 
