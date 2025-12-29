Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія заявила, що Україна атакувала державну резиденцію путіна

29 грудня 2025, 17:57
росія заявила, що Україна атакувала державну резиденцію путіна
Фото: ТАСС
росія пообіцяла відповісти.

Глава МЗС рф Сєргєй Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку з використанням 91 БпЛА на державну резиденцію президента рф у Новгородській області.

"У ніч із 28 на 29 грудня 2025 року київський режим здійснив терористичну атаку з використанням 91 ударного безпілотного апарата дальньої дії на державну резиденцію президента рф у Новгородській області. Всі безпілотні літальні апарати знищені засобами протиповітряної оборони ЗС рф", — повідомив Лавров.

Водночас він додав, що росія не має наміру виходити з переговорного процесу після атаки ЗСУ на державну резиденцію путіна.

"Разом із тим, з огляду на остаточне переродження злочинного київського режиму, який перейшов до політики державного тероризму, переговорна позиція росії буде переглянута", — зазначив Лавров.

Глава МЗС рф повідомив, що "об'єкти та час удару у відповідь рф визначені".

Заява Лаврова прозвучала наступного дня після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський казав, що на зустрічі 20-пунктовий мирний план погодили на 90%, а гарантії безпеки між США та Україною — на 100%.

Сергій ЛавровВладімір Путінвійна

Останні матеріали

Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється