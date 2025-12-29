росія заявила, що Україна атакувала державну резиденцію путіна

росія пообіцяла відповісти.

Глава МЗС рф Сєргєй Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку з використанням 91 БпЛА на державну резиденцію президента рф у Новгородській області.

"У ніч із 28 на 29 грудня 2025 року київський режим здійснив терористичну атаку з використанням 91 ударного безпілотного апарата дальньої дії на державну резиденцію президента рф у Новгородській області. Всі безпілотні літальні апарати знищені засобами протиповітряної оборони ЗС рф", — повідомив Лавров.

Водночас він додав, що росія не має наміру виходити з переговорного процесу після атаки ЗСУ на державну резиденцію путіна.

"Разом із тим, з огляду на остаточне переродження злочинного київського режиму, який перейшов до політики державного тероризму, переговорна позиція росії буде переглянута", — зазначив Лавров.

Глава МЗС рф повідомив, що "об'єкти та час удару у відповідь рф визначені".

Заява Лаврова прозвучала наступного дня після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський казав, що на зустрічі 20-пунктовий мирний план погодили на 90%, а гарантії безпеки між США та Україною — на 100%.