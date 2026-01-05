Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США мають контролювати нафту Венесуели – Трамп

05 січня 2026, 09:49
Фото: Reuters
А головним завданням для США у Венесуелі є управління ресурсами країни, а вибори наразі не є пріоритетом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що головним пріоритетом для США у Венесуелі є отримання контролю над нафтою та іншими ресурсами країни, а не проведення виборів. 

Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One 4 січня, передає  CNN.

"Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес має надати США "повний доступ" до ресурсів країни. Також президент повторив погрози на її адресу у разі, якщо вона не прийме "правильне рішення".

У попередньому інтерв’ю New York Post Трамп заявив, що Венесуела перебуває на межі краху, тому США повинні контролювати її економіку, використовуючи наявні ресурси. 

"Ми повинні керувати країною там, де можемо скористатися економічними перевагами того, що вони мають, а саме цінної нафти та інших ресурсів", - зазначив він.

При цьому Трамп відкинув питання щодо підтримки опозиційних лідерів, включно з лауреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо. За його словами, наразі ніхто з опозиції не має достатньої підтримки населення для керівництва країною.

"Я не думаю, що вона має необхідну підтримку людей. Ось і все", - зазначив Трамп. 

На запитання, чи підтримає він Мачадо у разі її перемоги на виборах, президент не дав прямої відповіді, стверджуючи, що вибори у Венесуелі наразі є другорядним питанням через кризу в країні.

Замість швидких виборів Трамп наголосив, що пріоритетом має бути стабілізація країни, що перебуває на межі катастрофи, і що це буде взаємовигідно для США та Венесуели.

Трамп два дні тому Трамп оголосив, що президента Венесуели та його дружину затримали і вивезли з країни.

 
Дональд ТрампСШАВенесуеланафта

